VG: Kåre Ingebrigtsen blir Discovery-ekspert

Det bekrefter den tidligere Rosenborg-treneren til VG mandag.

Ingebrigtsen fikk sparken som hovedtrener i Rosenborg for omlag to måneder siden. Nå skal han ha fått seg TV-jobb, hvor han kan greie ut meningene sine om Rosenborg og andre Eliteserieklubber.

– Jeg fikk et tilbud fra Discovery ganske tidlig etter at jeg fikk sparken. Men jeg trengte en tenkepause, jeg trengte rett og slett en pause fra fotball, i en måned eller to. Og nå har jeg fått det, jeg er sulten og klar for å jobbe med fotball igjen. Og da passer det godt å jobbe med TV akkurat nå, sier Ingebrigtsen til VG.

Ingebrigtsen innrømmer også at han gjerne vil jobbe som fotballtrener igjen, men det haster ikke for trønderen, som nå er tilfreds med sin nye jobb som TV-ekspert. Han har skrevet en avtale med mediegiganten ut Eliteserie-sesongen.

