VIF holdt russisk storlag til uavgjort

Ronny Deilas mannskap var best og burde ha vunnet mot CSKA Moskva søndag.

CSKA MOSKVA - VIF 0-0:

På spanske Campoamor, en drøy halvtime utenfor La Manga, skapte osloklubben en håndfull sjanser og var det beste laget mot god russisk motstand.

Den største sjansen falt til den nigerianske 19-åringen Peter Godly Michael, som for tiden er på prøvespill i Vålerenga. Han fikk bli med til Spania etter å blant annet ha scoret to av målene da VIF slo Strømmen 3-0 forrige uke.

Michael fikk spille første omgang mot CSKA og burde ha scoret da han fikk et perfekt innlegg rett foran målet til russerne mot slutten av omgangen. Headingen gikk imidlertid over mål.

- Han er åpenbart en spiller med stort potensial, sa kommentator Tor Hammerø om den kraftfulle spissen.

Vålerenga hadde på forhånd varslet at de skulle spille med to ulike ellevere i første og andre omgang, men selv om Deila & co. mønstret et yngre mannskap etter pause lot de ikke CSKA overta styringen i kampen.

Russerne, som hadde tidligere Vålerenga-spiller Aaron Samuel på laget, skapte bare et par farligheter gjennom 90 minutter, og det var fullt fortjent at VIF ikke tapte kampen.

- Vi gjennomførte nok en solid kamp og fikk jobba bra med de tingene vi hadde som inngang til kampen. Vi er bra defensivt og står godt i ramma i tillegg til at vi skaper betydelig flere sjanser enn i forrige kamp. Vi var opptatt av at spillerne skulle våge å være god med ballen, og vi er kun detaljer unna å score i dag, sier VIFs assistenttrener Haakon Lunov til klubbens hjemmeside.

Dette var VIFs tredje treningskamp for året. Fra før har de tapt 0-1 mot Xamax og vunnet 3-0 mot Strømmen.

God kamp av Vålerenga mot CSKA Moskva (0-0). Burde vunnet. Det får komme når seiere teller mer. — Lars Tjærnås (@Tjaernas) January 21, 2018

Slik stilte Vålerenga søndag:

Første omgang:

Adam Larsen Kwarasey, Sam Adekugbe, Ivan Näsberg, Jonathan Tollås Nation, Amin Nouri, Daniel Fredheim Holm, Abdisalam Ibrahim, Samuel Kari Fridjonsson, Chidera Ejuke, Peter Godly Michael, Bård Finne.

Andre omgang:

Kristoffer Klaesson, Christian Borchgrevink, Markus Nakkim, Ivan Näsberg, Nicolay Grimstad, Felix Horn Myhre, Magnus Lekven, Magnus Grødem, Aron Dønnum, Simen Juklerød, Fitim Azemi.

