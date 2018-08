VIF-keeper fraktet av banen på båre under andrelagskamp

Vålerenga 2-keeper Kristoffer Klaesson ble sendt til sykehus etter å ha blitt fraktet av banen på båre.

I mandagens kamp mellom Egersunds IK og VIF 2 gikk det hardt utover VIF-keeper Kristoffer Klaesson.

Keeperen gikk i bakken etter en duell da det gjenstod omtrent 20 minutter av kampen. Klaesson ble liggende på bakken før han etter hvert ble trillet av banen på en båre.

Vålerenga opplyser på sine nettsider at Klaesson ble fraktet direkte til sykehus etter smellen.

- Han ble truffet i kroppen og skal til Stavanger for å ta røntgen av rygg og nakke, sier toppspillerutvikler Igor Aase til klubbens nettsider.

Hovedtrener for Vålerengas andrelag, Gard Holme, forteller til Nettavisen at det først og fremst dreier seg om en kontrollsjekk på sykehuset.

- Jeg tror det står bra til med han, men han ble sendt i ambulanse til sykehuset for en kontrollsjekk. Det var en ganske kraftig smell, så greit å være på den sikre siden. Han var vel borte en stund før han fikk tilbake bevisstheten, så de ville sjekke at det ikke har skjedd noe med nakke og rygg. Vi får håpe det går bra med han, og at vi får han med oss hjem på flyet i morgen tidlig, sier Holme til Nettavisen.

Klaesson regnes for å være et stort keeper-talent, og var blant annet med i troppen i søndagens kamp i Eliteserien mot Sandefjord. Da var det førstekeeper Adam Larsen Kwarasey som voktet målet.

Opptak av kampen kan sees her om du har NA+.

Mest sett siste uken