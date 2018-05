VIF-profilen stusser: - Jeg synes det er rart

Adam Larsen Kwarasey mener utfordringen sitter mellom ørene.

INTILITY ARENA: (Nettavisen): Med 2-2 mot Haugesund søndag ligger Vålerenga på en syvendeplass i Eliteserien, med kun tre poeng opp til Rosenborg på sølvplass.

Haugesund er et av ligaens beste bortelag og tok ledelsen to ganger mot klubben fra Oslo Øst. Hjemmelaget slet med å skape store målsjanser.

De hadde mye ball, men stanget mot etablert forsvar, uten helt å vite hvordan de skulle bryte gjennom. Dette er de samme tendensene man har sett i angrepsspillet flere ganger denne sesongen.



- Vi har mer å gå på

Tross to scoringer mot nevnte Haugesund, slo det ikke gnister av Vålerengas angrepsspill søndag.

Vålerenga-trener Ronny Deila merker presset som følger i hovedstadsklubben og trekker frem kollektivet som nøkkelen til suksess.

- Vi har mer å gå på. Samtidig må vi skynde oss sakte og ta med det positive også. Det er lett å bli veldig negativ, fordi det er store ambisjoner både i klubb, spillere og trenere. Vi må takle motgangen som et team og ikke som individualister, det er det verste som kan skje. Jeg forventer at vi blir bedre og bedre utover sesongen og det er ofte de lagene som gjør det best, sier Ronny Deila til Nettavisen.



- Savner litt rock & roll

Vålerengas keeper, Adam Larsen Kwarasey, gjorde en av årets beste redninger så langt mot Haugesund søndag. Han antyder at deler av utfordringen med angrepsspillet kan sitte mellom ørene på spillerne.

- Jeg synes det er rart at vi knyter oss litt og har høye skuldre frem til Haugesund tar ledelsen. Når vi må jage utligning ser det ut som vi tør mer og spiller vårt spill, sier Adam Larsen Kwarasey til Nettavisen.

- Er det mentale utfordringer som hindrer spillerne i å få ut potensialet i angrep?

- Vi scoret jo to mål mot Haugesund, også, da. Vi skal ikke glemme det, men vi var kanskje litt for romantiske noen ganger og vil at alt skal se så pent ut. Ballen gikk frem og tilbake som en fin melodi, men vi savner litt rock & roll i spillet vårt, sier Larsen Kwarasey til Nettavisen.

Vålerenga-trener Ronny Deila er mye enig i utspillet til keeperen. Han er tydelig på at de jobber med å senke skuldrene på spillerne.

- Dette er en utfordring som vi har hatt en stund. Vi må bli bedre på å gå inn i kampene og begynne å gjøre det vi skal, fra start av. Det kan virke som vi er litt redde for konsekvenser, så der må vi bli bedre på å ta ting som de kommer. Dette er helt klart noe som hindrer oss i å få ut vårt fulle potensiale, sier Deila til Nettavisen.

- Har råere spillere i år

En som gjorde sitt beste for litt rock & roll-fotball søndag var Vålerengas urugyanske midtstopper Felipe Carvalho, da han avanserte fra midtbanen og banket ballen i krysset.

Larsen Kwarasey skryter av inntredenen til lagkameraten og synes årets spillerstall er hvassere enn fjorårets.

- Felipe Carvalho var en ny type vi trengte i laget. Han er ganske vill og har stor kraft både på og utenfor banen. Vi har kanskje litt råere spillere i år generelt. Chidera Ejuke er inne i sitt andre år og har tatt store steg. Sam Johnson er en spiss som scorer mål og er der det skjer, sier Larsen Kwarasey til Nettavisen.

- Hva tenker du om årets sesong kontra 2017?

- I år har vi flere spillere som gir litt mer gass enn i fjor. Vi er på vei til noe bra, men det kommer til å ta litt tid. Når det blir bra, så tror jeg det blir veldig bra. Fortsetter vi å treffe med signeringene våre og blir bedre på å spille vårt spill, så har jeg stor tro på dette, sier Larsen Kwarasey til Nettavisen.

- Flere som åpner kjeften nå

Vålerenga-trener Deila mener fjorårets lag startet sesongen med flere profiler enn de avsluttet med, men har tro på at årets mannskap har bedre forutsetninger for å lykkes.

- BLIR FOR REDDE: Vålerenga-trener Ronny Deila føler for høye skuldre hindrer spillerne hans fra ta ut potensialet.

- Da vi startet sesongen i fjor hadde vi flere profiler enn da vi avsluttet. Vi hadde spillere som Moa og Ghayas Zahid, i tillegg til Grindheim og også Fredheim Holm, som vi har fortsatt. Vi hadde «typer», som var gode fotballspillere, men også veldig skadeutsatt. Til slutt gikk det utover prestasjonene våre, men vi hadde en bra vårsesong frem til juni, hvor vi gikk elleve kamper uten tap, sier Deila til Nettavisen.

- Hvordan har utviklingen vært fra høsten 2017 og til nå?

- På høsten ble det tøffere da vi begynte å bruke mer unggutter, mistet profiler og måtte hente inn en del nye spillere. Vi har fortsatt et ganske nytt lag i år, men nå vet vi at de fleste får trent hver dag og kommer til å være her en stund, sier Deila til Nettavisen.

- Hva tenker du om karakterene i årets Vålerenga-stall?



- Det er flere som åpner kjeften litt nå også og tør å mene noe. Både Sam Adekugbe og Jonatan Tollås Nation er jo såkalte «typer» som ikke er redde for å si hva de mener. I tillegg har vi selvfølgelig Adam Larsen Kwarasey som har en sterk tilstedeværelse og ikke minst Daniel Fredheim Holm som har vært med på mye. Samuel Fridjonsson har sine spisskompetanser og utvikler seg veldig godt. «Chiddi» (Chidera Ejuke red anm.) hadde en veldig god høst i fjor og vi ser at utviklingen hans fortsetter, sier Deila til Nettavisen.





Fornøyd med debutant

19 år gamle Felix Horn Myhre fikk sin eliteseriedebut fra start mot Haugesund og stod fra før kun med noen minutter som innbytter mot samme motstander i fjorårets sesong.

Ronny Deila har store forventninger til unggutten som kom til klubben fra Ullern før fjorårssesongen.

- Felix klarte seg fint mot Haugesund. Det var en vanskelig kamp for han og han fikk ikke den hjelpen fra laget som man vanligvis får. Han vokste seg inn i kampen og er en av de jeg stoler mest på, hva gjelder det defensive. I tillegg er han god teknisk, så jeg har stor tro på at han kan bli en viktig spiller for Vålerenga i de neste årene. Han hadde fortjent denne sjansen og vil få flere muligheter, sier Deila til Nettavisen.

