Viking snudde 0-2 til seier på en omgang mot HamKam

Kristian Thorstvedt startet snuoperasjonen med to raske mål.

HAMKAM - VIKING 2-3:

Det så mørkt ut for gjestene Viking etter halvspilt bortekamp på Briskeby mot HamKam, men to raske mål av Kristian Thorstvedt etter pausen reddet fikk Viking à jour.

Thorstvedt brukte bare fem minutter på å sette inn to baller bak HamKam-målvakt Lukasz Jarosinski.

Like før slutt fullførte danske Claes Kronberg den sterke snuoperasjonen med å hamre inn et drømmetreff fra ansut 20 meter. Den tidligere Sarpsborg-backen sprintet mot ballen etter en Rolf Daniel Vikstøl-pasning som gikk 45 grader ut av 16-meterfeltet.

Det påfølgende skuddet var av ypperste klasse.

Prosjektil



- Det er et fantastisk skudd. Hvilket treff av Claes Kronberg med under et minutt igjen av ordinær tid. Du verden, for en fart han kommer med der. Den har ikke Jarosinski noen mulighet for å ta, kommenterte Arve Fuglum på Eurosport Norge.

Den fantastiske vendingen i kampen ble altså satt i gang av tidligere Stabæk-spiller Kristian Thorstvedt.

Først kom midtbanespilleren seg løs bak vertenes forsvar, etter en utsøkt pasning fra Vikstøl på venstrebacken. Thorstvedt styrte sikkert inn reduseringen med bredsida av foten. Da var det spilt 50 minutter på Hamar.

Like etterpå var samme mann på riktig sted da han nikket inn et innlegg fra Johnny Furdal ved første stolpe. Den tidligere keeperkjempen Erik Thorstvedts sønn fikk til en presis avslutning med panna, men fikk seg en smell i hodet fra en motstander i samme situasjon.

Etter litt behandling på sidelinja kunne 19-åringen fortsette kampen og jage et tredje mål. Vinnermålet så likevel ut til å utebli. Helt til Kronberg smalt inn 2-3 med all den kraften han er god for.

Førte komfortabelt



Ivar Rønning sendte HamKam foran etter et kvarters spill i første omgang. Spissen med fortid i Levanger tok ned en presis ball fra Abubakar Ibrahim på brystet å dundret inn 1-0.

Simen Bolka Nordli fikk deretter inn en andre scoring for hedmarkingene, på noe heldig vis. Veteranen Petter Vaagan Moen slo pasningen før Nordli fikk lurt inn 2-0 via et par Viking-bein.

Ledelsen på to mål skulle likevel ikke holde for et HamKam som må være meget skuffet over resultatet. Nederlaget betyr at Kamma fortsatt ligger utsatt til på tabellen i Obosligaen, tre poeng over Florø på kvalifiseringsplassen.

Viking tok seg opp og forbi Sogndal i den andre enden av tabellen, og ligger nå an til opprykk med sin fjerde strake triumf.

