Viktig Start-seier i dramatisk skjebnekamp

Lillestrøm er på nedrykksplass etter tap den viktige bortekampen mot Start.

START - LILLESTRØM 3-0:

Start tok tre svært viktige poeng da Lillestrøm ble slått 3-0 i på Sør Arena søndag kveld.

Adele Akinyemi, Kevin Kabran og Mathias Bringaker scoret målene for Kjetil Rekdals lag, og det betyr at Start passerer Lillestrøm på eliteserietabellen og går opp på kvalikplass.

- Vi trener for dette hver dag, og vi har vært nærme mange ganger. Det er en spesiell kamp. Vi er ikke tre mål bedre enn Lillestrøm. Definitivt ikke, men tilfeldighetene gjorde at det ble sånn. Da vi fikk 2-0, og de fikk en mann utvist, handlet det om å spille smart, sa Rekdal til Eurosport etter kampslutt.

Drømmestart for Start



Kampen startet på verst tenkelig vis for gjestene da Akinyemi rundlurte Marius Amundsen og LSK-forsvaret, før han trillet inn 1-0 allerede etter fem minutter.

VILL JUBEL: Start-spillerne feirer etter at Adeleke Akinyemi ga hjemmelaget ledelsen 1-0.

Etter at LSKs Daniel Pedersen hadde headet ballen i tverrliggeren, gikk det fra vondt til verre for romerikingene.

Marius Amundsen ble nemlig utvist etter å ha revet ned Herolind Shala i en god scoringsposisjon. Dommer Ola Hobber Nilsen trodde først det var Simen Kind Mikalsen som hadde felt Shala, og ga backen det røde kortet.

- Har han vist ut feil mann?

Det skjønte naturlig nok Jesper Mathisen i TV 2s Fotball Xtra lite av.

- Jeg kan ikke helt skjønne hva dommeren holder på med her. Det er jo ikke Kind Mikalsen, men Amundsen som holder. Kind Mikalsen er jo ikke involvert. Jeg kan ikke fatte hva dommeren holder på med. Har han vist ut feil mann? lurte Mathisen på.

Sekunder senere innså Hobber Nilsen feilen og ga i stedet Amundsen det røde kortet.

Dessverre for gjestene måtte også Erling Knudtzon forlate banen med skade etter å ha tråkket over etter en drøy halvtime.

Etter 78 minutter gikk Start opp til 3-0 etter at Niklas Sandberg slo et godt innlegg inn til Mathias Bringaker, som bredsidet ballen i nettet via LSK-keeper Marko Maric.

Start-trener Kjetil Rekdal vurderer nå mulighetene for å overleve i Eliteserien slik:

- Vi er forbi Lillestrøm. Det er punkt én. Vi nærmer oss det poengtallet vi må ha. Vi må nok ha en del poeng til.

