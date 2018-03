Vil ikke snakke seg inn på landslaget: - Det er det nok av andre som gjør

Verken Eirik Ulland Andersen (25) eller Tor Ole Skullerud vil snakke om Godset-profilen er god nok for landslaget.

MARBELLA (Nettavisen): Forrige sesong fikk Ulland Andersen sitt definitive gjennombrudd i Eliteserien.

På 26 kamper noterte midtbanespilleren seg for 11 nettkjenninger og ble klubbens toppscorer i et Godset-lag som til slutt ble nummer fire i Eliteserien.

Prestasjonene gjorde at enkelte snakket om at midtbanespilleren kunne være god nok for landslagstroppen til Lars Lagerbäck, men han har foreløpig ikke vært tatt ut i en tropp.

- Aldri likt maset om landslaget

25-åringen ønsker heller ikke å snakke om han fortjener en mulighet med flagget på brystet.

- Det er et mål for meg og noe jeg har drømt om og lyst til. Jeg vil ikke være med i den diskusjonen, for jeg vil ikke snakke meg inn på landslaget. Det synes jeg det er nok av andre folk som gjør, sier Ulland Andersen til Nettavisen.

- Synes du det er nok av andre spillere som mener de fortjener det?

- Jeg synes det har vært litt mange saker om sånne ting, men det er ikke noe jeg vil gjøre, sier han og flirer.

ROS: Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud skryter av måten Ulland Andersen selv ønsker å utvikle seg på.

Heller ikke Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud ønsker å mene mye om Ulland Andersen er god nok for det norske landslaget.

- Jeg har aldri likt det maset rundt hvem som skal inn på landslaget, så det har jeg ikke noe lyst til å gape om i media, sier Skullerud til Nettavisen.

Stabiliteten Ulland Andersen

Ulland Andersen forteller at det eneste han har fokus på nå, er å videreutvikle det spillet han viste forrige sesong.

I et Godset-lag som slet kraftig på vårsesongen, en tid de kun plukket ni poeng på ni kamper, var han stabiliteten selv, forteller Skullerud.

Godset-sjefen mener Ulland Andersen har det som skal til for å klare å utvikle seg som spiller nærmeste på egenhånd.

- Og så får han hjelp og støtte av oss rundt det, men han er så dedikert og nøye i alt han gjør, at der har jeg god tro på at utviklingen vil komme. Og den kan fortsette så lenge han jobber som han gjør, sier Godset-sjefen.

Vil videreutvikle seg

Kongsvinger-mannen vil heller ikke forvente mer av Ulland Andersen den kommende sesongen, enn det han leverte i 2017.

- Det synes jeg ikke vi skal gjøre, for han leverte så mye for oss i fjor at det skal noe til, fra den posisjonen i banen. Han var stabil gjennom hele sesongen, forteller Skullerud.

Ulland Andersen er hissig på å gjenskape prestasjonene fra forrige sesong, og han er klar på hva som har vært suksessfaktoren for ham.

- Jeg må jobbe på videre. Det har vært suksessfaktoren for meg, at jeg har hatt fokus på hverdagen og å bli litt bedre for hver eneste dag. Så regner jeg med at de tingene vil komme av seg selv, smiler Ulland Andersen.

Mest sett siste uken