Virgil van Dijk: - Derfor valgte jeg Liverpool

Rødtrøyenes nye nummer 4 letter på sløret etter rekordovergangen.

- Det føles fantastisk. Jeg er lykkelig over å være her, og jeg kan ikke vente med å komme i gang, sier han til klubbens hjemmeside.

Det er første gang nederlenderen kommenterer overgangen siden den ble offentliggjort 27. desember.

- Veldig mye penger

Det er blitt rapportert at Liverpool bruker hele 75 millioner pund (rundt 835 millioner kroner) på midtstopperen. Han blir dermed den dyreste forsvarsspilleren i verden noensinne.

- Det er så klart veldig mye penger, men jeg kan ikke gjøre noe med det. Ingen kan det. Det er slik markedet er blitt, og alt jeg kan gjøre er å jobbe hardt og gi 100 prosent hver eneste dag. Og det kommer jeg definitivt til å gjøre, sier han.

Flere storfisker skal ha vært ute etter midtstopperens tjenester. Han begrunner klubbvalget han falt ned på slik:

- Den viktigste grunnen er størrelsen på klubben, kulturen, spillerne, manageren og så klart fansen. Det er dette som gjør denne klubben spesiell. Klubbens historie, og alt det andre som treningsanlegg og andre ting, gjør at dette er en perfekt match for meg. Og dessuten en perfekt match for familien, sier han.

- Føler meg klar

Tirsdag ble det altså, etter måneder med spekulasjoner, klart at van Dijk er Liverpool-spiller, og midtstopperen forlater Southampton. Dermed har manager Jürgen Klopp endelig fått kloa i spilleren han jaget hele sist sommer.

Men selv om Klopp uttaler at han skal gi nysigneringen tid til å komme inn i sin nye tilværelse, er van Dijk uenig i at han trenger en lang innkjøringsfase.

- Jeg føler meg klar. Jeg har ikke spilt de to siste kampene for Southampton, men jeg er klar. Jeg ser frem til å bli kastet ut i det, sier han.

Han debuterer imidlertid ikke mandag når Liverpool møter Burnley, det hindrer det engelske regelverket som krever at en spiller er registrert for en ny klubb minst 24 timer innen kampstart.

- Kvalitet

Klopp er klar på hva de får med den tidligere Celtic-kapteinen når han blir spilleklar.

- Kvalitet. Det er derfor vi kjøpte han, og hvorfor vi var var interesserte i ham, sa Klopp i et intervju med SkySports.

Prislappen på 835 millioner kroner gjør at nederlenderen dytter ned Benjamin Mendy fra tronen som den dyreste forsvarsspilleren i verden. Manchester City skal ha betalt Monaco hele 52 millioner pund (rundt 580 millioner kroner) da de sikret seg franskmannen sist sommer.

Prislappen har Klopp ikke rukket å bry seg altfor mye om.

- Jeg skjønner at folk tenker «wow, for en pris!», men for meg så er ikke dette interessant. Det er ikke vi som setter prisene, det er markedet som setter prisene, sa Klopp.

I skrivende stund ligger Liverpool på den viktigste fjerdeplassen i Premier League, en plass som betyr Champions League-spill ved sesongslutt.

