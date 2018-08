Vitesse-trener Leonid Slutskij åpen om Ødegaard-interesse: - Jeg håper det blir offisielt

Den russiske legenden snakket om interessen for Martin Ødegaard.

Det er ventet at Martin Ødegaard om kort tid kan være klar for en ny klubb på lån fra Real Madrid. Agent Bjørn Tore Kvarme fortalte Nettavisen tidligere denne uken at 19-åringen spiller i en annen klubb denne sesongen.

Den klubben kan fort vise seg å bli Vitesse i Nederland. Avisen De Gelderlander har tidligere omtalt Vitesses interesse, og skrev tidligere denne uken at klubben ønsker å låne Real Madrid-spilleren.

- Du snakker om Ødegaard

Det kommer også tydelig frem fra trener Leonid Slutskij at han kan tenke seg å se nordmannen i den sorte og gule drakten denne sesongen:





- Jeg tror du snakker om Ødegaard, og jeg har forutsett det spørsmålet, sa en lattermild Slutskij da FOX Sports spurte ham om interessen for nordmannen.

- Vi får se, dersom han ikke har signert en kontrakt så er det ikke offsielt. Jeg håper at det blir offisielt, sa Slutskij til den nederlandske kanalen.

Hvorvidt han kunne si noe om spilleren Ødegaard var den velkjente russiske treneren noe mer forsiktig:

- Det er en slags overtro. Inntil man har signert en spiller, så kan du ikke snakke om dem. Vi venter, sa Slutskij. 47-åringen tok over treneransvaret i Vitesse i juli.

Den russiske trenerlegenden er kanskje best kjent for sin tid i CSKA Moskva. Der vant han tre seriemesterskap, samt to russiske cupmesterskap. Han har også trent det russiske landslaget i EM 2016. Der endte de sist i gruppe B med Wales, England og Slovakia.

- Aktuell



Nettavisen var i kontakt med Ødegaards agent Bjørn Tore Kvarme tidligere denne uken som da kunne fortelle per SMS «at det er flere lag/ligaer som er aktuelle» for utlån.

På direkte spørsmål om nederlandske lag var blant de aktuelle svarte Kvarme «muligens».

Ødegaard har også blitt koblet til sin tidligere klubb, Heerenveen, av nederlandsk og spansk presse. Han spilte i nederlandsk fotball fra januar 2017 til sommeren 2018 på lån fra Madrid.

Vitesse endte på sjetteplass i Æresdivisjonen forrige sesong, to plasser over Heerenveen. De røk ut i tredje kvalifiseringsrunde til Europa League mot Basel.

Det ble klart at Ødegaard skal på lån etter at nordmannen ble droppet fra kamptroppen mot Atlético Madrid i den europeiske supercupen tidligere denne uken.

Skulle Ødegaard gå til Vitesse, vil han bli den andre nordmannen til å spille for klubben. Strømsgodset-spissen Marcus Pedersen var innom klubben mellom 2010 og 2014.

