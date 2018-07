- Nikola Kalinic nekter å ta i mot sølvmedaljen fra VM

Ble kastet ut av den kroatiske troppen.

Kroatia tok seg hele veien til finalen av sommerens VM-sluttspill i Russland, der de ble beseiret 4-2 av Frankrike. Ivan Perisic og Mario Mandzukic scoret målene for kroatene.

Det kunne fort ha vært Nikola Kalinic som spilte finalen for Zlatko Dalic og hans menn, men 30-åringen, som var i den kroatiske VM-troppen, var ikke engang å finne på benken.

Det var nemlig fordi han ble kastet ut av den kroatiske treneren etter oppgjøret mot Nigeria i gruppespillet. Kalinic nektet å bli byttet innpå mot slutten av oppgjøret, etter å ha klaget på en skade.

Det har nå ført til at spissen heller ikke ønsker å akseptere en sølvmedalje fra mesterskapet, skriver Daily Mail, som igjen siterer kroatiske aviser.

- Spilte ikke i Russland



Kalinic skal etter rapporterne pent ha takket nei til medaljen fordi «jeg spilte ikke i Russland», hvilket betyr at han er den eneste av kroatenes 23 spillere som ikke får medalje.

Avisen Sportske Novosti i Kroatia skriver at spillerne ønsket å gi Kalinic en medalje, men at dette ble avvist av angriperen.

Ifølge FIFAs reglement er det nemlig slik at Kroatia blir gitt 50 medaljer som de fritt kan dele ut til spillere, trenere, leger og andre med en tilknytning til det kroatiske landslaget.

Zlatko Dalic har siden hevdet at Kalinic har gjort det til vane å melde avbud. Han skal også ha nektet å bli byttet innpå i en treningskamp mot Brasil før mesterskapet, samt ha gått av under en trening like før VM.

AC Milan-angriperen gikk dermed glipp av VMs store eventyr der Kroatia måtte ut i ekstraomganger mot Russland, Danmark og England på vei til finalen i VM. Mot de to førstnevnte måtte de også ut i straffesparkkonkurranse.

Playoff

I finalen ble det, som kjent, stopp mot Frankrike da Mandzukic scoret selvmål før Antoine Griezmann, Paul Pogba og Kylian Mbappé satte inn de resterende målene.

Kroatia nådde mesterskapet i Russland etter å ha slått Hellas i playoff. Blant målscorerne over de to kampene finner man, blant annet, Nikola Kalinic.

Sportske Novosti i Kroatia melder videre at Kalinic muligens kan ha én gladnyhet i vente denne sommeren. Han skal nemlig være sterkt ønsket av Diego Simeone og Atlético Madrid.

Spill i finalen var en forbedring av Kroatias beste resultat i VM. I 1998 vant nasjonen bronsemedaljen etter å ha slått Nederland 3-0 i kampen om tredjeplassen.

