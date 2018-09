Undersøker russisk VM-spiller for doping

Spanske antidopingmyndigheter opplyser at de undersøker den russiske midtbanespilleren Denis Tsjerysjev for bruk av prestasjonsfremmende midler.

– Vi har åpnet undersøkelser i samarbeid med russiske antidopingmyndigheter og er i kontakt med Verdens antidopingbyrå (WADA), opplyser spanjolene.

Tsjerysjev (27), som spiller for den spanske klubben Valencia og det russiske landslaget, nekter for å ha brukt stoffene.

– Jeg har ikke brutt noen av reglene. Jeg er ren, sa Tsjerysjev til pressen mandag. etter at det russisk laget knuste Tsjekkia 5–1.

– Jeg tror dette løser seg snart, sa Tsjerysjev i en kommentar til russiske R-Sport.

– Det er ubehagelig når slikt blir skrevet om meg, men jeg er ikke bekymret. Det er min plikt å spille for både landslaget og klubb og få resultater på banen.

I fjor sa midtbanespillerens far at Tsjerysjev kan ha blitt fått i seg hormoner i Valencia. 27-åringen sa da at hans far må ha misforstått.

