Voldtektstiltalt Molde-spiller henges ut på nett. Det kan koste dyrt for dem som gjør det

Den aktuelle eliteseriespilleren er verken navngitt eller suspendert i påvente av rettssak. Men på nett florerer navnet hans en rekke steder.

Denne uken ble det kjent at en Molde-spiller er tiltalt for såkalt sovevoldtekt. Et lovbrudd med en minstestraff på tre års fengsel, og strafferammen strekker seg opp til ti års fengsel.

Ingen norske medier har foreløpig valgt å navngi den tiltalte spilleren. Han er heller ikke dømt for lovbruddet han er tiltalt for.

Navnet spres på nett

Likevel blir han med fullt navn identifisert en rekke steder på nett.

Nettavisen har de siste dagene funnet et dusin eksempler på at ulike personer velger å røpe mannens identitet både på sosiale medier og ulike supporterforumer i tilknytning til andre klubber i Eliteserien.

Mange er krasse i omtalen, og vedkommende blir blant annet stemplet som «voldtektsmann».

Jon Wessel-Aas i advokatfirmaet Bing Hodneland er blant landets mest erfarne medierettsadvokater. Han har blant annet skrevet boken «Jus og sosiale medier», og er i tillegg en av Nettavisens tilknyttede bloggere.

Kan få konsekvenser

Når han får høre at personer på sosiale medier nå stempler Molde-spilleren som «voldtektsmann», retter han en sterk advarsel.

De kan risikere å bli saksøkt for ærekrenkelse skulle spilleren bli frikjent.

- Hvis han eller hun blir saksøkt i ettertid av spilleren, så må de sannsynliggjøre at han faktisk var voldtektsmann, sier Wessel-Aas til Nettavisen.

- I en ærekrenkelsessak så holder det at man sannsynliggjør det, men de færreste vil klare det. Man ville her ligget veldig dårlig an hvis spilleren blir frifunnet, sier Wessel-Aas til Nettavisen.

Utgangspunktet er ifølge advokaten at det regnes som ærekrenkende å beskylde frikjente identifiserbare personer for straffbare seksuelle krenkelser.

Hvis personen som utsettes for identifiseringen og beskyldningen går til søksmål for å få erstatning for ærekrenkelsen, ligger bevisbyrden hos den som fremmet beskyldningen.

Hvis man ikke klarer å overbevise retten, kan man dømmes til å betale erstatning.

- Banale meldinger i sosiale medier tas på alvor

Advokaten viser til en sak han tidligere har skrevet for nettstedet Hegnar.no som omhandler den islandske kjendis-bloggeren Egill Einarsson.

Bloggeren ble anmeldt for voldtekt, men saken ble henlagt på bevisets stilling. En Instagram-bruker la da ut et bilde av bloggeren sammen med teksten «Fuck you rapist bastard».

Einarsson sakøste Instagram-brukeren for ærekrenkelser, men vant ikke frem i islandske domstoler. Det gjorde han imidlertid i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

- Menneskerettsdomstolen mente at islandske domstoler pliktet å domfelle den som skrev det. Det viser at banale korte meldinger i sosiale medier tas på alvor, det trenger ikke være et langt innlegg, forklarer Wessel-Aas.

Spillerens forsvarer Øyvind Panzer Iversen er kortfattet når Nettavisen ber ham kommentere at klienten hans blir hengt ut i sosiale medier.

- Min klient er ikke dømt ennå, og jeg ønsker ikke å bidra til ytterligere debatt rundt dette, sier han til Nettavisen.

Molde tause

Nettavisen har også bedt Molde-direktør Øystein Neerland om en kommentar angående den hyppige identifiseringen av klubbens spiller. Han ønsker imidlertid ikke å svare på Nettavisens spørsmål.

- Vi ønsker ikke å kommentere saken ut over at MFK avventer rettens behandling av saken, skriver Neerland i en epost til Nettavisen.

Wessel-Aas er krystallklar angående hvilke regler som gjelder for folk som opererer på i sosiale medier:

De er underlagt de samme rettsreglene som Nettavisen og medier ellers.

- Da er det sånn at det i prinsippet går an å omtale en tiltale og identifisere noen i visse tilfeller selv om det skulle vise seg at den ikke fører frem. Det forutsetter at man gir en balansert fremstilling. Men det vil alltid være et spørsmål om det er riktig å identifisere, påpeker han.

Erkjenner ikke straffeskyld

Molde-spilleren fikk forkynt tiltalen forrige uke. Hans forsvarer Panzer Iversen sa da følgende til Nettavisen.

- Han er overrasket over at det er tatt ut tiltale, og at han erkjenner ikke at det har skjedd noe straffbart. Han ser frem til å forklare seg til retten når den tid komme.

Molde offentliggjorde torsdag at de ikke suspenderer den aktuelle spilleren frem mot rettssaken. Han vil dermed være tilgjengelig for å spille kamper i Eliteserien i tiden som kommer.

Norges Fotballforbund (NFF) legger seg ikke opp i at Molde fortsatt akter å benytte seg av den tiltalte spilleren.

- Dette er et spørsmål som klubben må vurdere. Det er en alvorlig tiltale, men det foreligger ingen domfellelse, skriver NFF-kommunikasjonssjef Yngve Haavik til Nettavisen i en SMS.

- Glad for å bli trodd

Advokat Mette Ekroll Nyland bistår den fornærmede kvinnen, og hun forteller at hennes klient nå er fornøyd med at saken har kommet et skritt videre.

- Hun er glad for at saken har kommet et steg videre. Hun er glad for å bli trodd av politiet, sa Nyland til VG da tiltalen ble klar.

Det foreligger foreløpig få detaljer om hva som skal ha skjedd i den aktuelle saken. Statsadvokat Ingvild Thorn Norheim ønsket ikke å utlevere tiltalen på grunn av at det kan bli bedt om at rettsmøtet går bak lukkede dører.

Ut fra straffeloven defineres sovevoldtekt som «seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Anmeldelsen ble levert i juni. Det er ikke kjent når saken skal opp for retten.

