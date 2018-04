Voldtektstiltalt Molde-spiller må i retten i august

Romsdal tingrett bekrefter at saken er berammet 14. og 15. august.

For halvannen uke siden ble det kjent at en Molde-spiller er tiltalt for sovevoldtekt.

Romsdal tingrett bekrefter overfor Nettavisen at saken mot den voldtektstiltalte spilleren er berammet 14. og 15. august.

Molde-spilleren må dermed møte i retten mellom kampene mot Brann 12. august og Stabæk 19. august.

Molde-spilleren fikk forkynt tiltalen for halvannen uke siden, og hans forsvarer Panzer Iversen sa da følgende til Nettavisen.

- Han er overrasket over at det er tatt ut tiltale, og at han erkjenner ikke at det har skjedd noe straffbart. Han ser frem til å forklare seg til retten når den tid komme.

Molde offentliggjorde forrige uke at de ikke suspenderer den aktuelle spilleren frem mot rettssaken. Han vil dermed være tilgjengelig for å spille kamper i Eliteserien i tiden som kommer.

Norges Fotballforbund (NFF) legger seg ikke opp i at Molde fortsatt akter å benytte seg av den tiltalte spilleren.

- Dette er et spørsmål som klubben må vurdere. Det er en alvorlig tiltale, men det foreligger ingen domfellelse, skrev NFF-kommunikasjonssjef Yngve Haavik til Nettavisen i en SMS forrige uke.

Det foreligger foreløpig få detaljer om hva som skal ha skjedd i den aktuelle saken. Statsadvokat Ingvild Thorn Norheim ønsket ikke å utlevere tiltalen på grunn av at det kan bli bedt om at rettsmøtet går bak lukkede dører.

Ut fra straffeloven defineres sovevoldtekt som «seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Anmeldelsen ble levert i juni.

