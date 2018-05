Vraket Brann og drar til Tyskland. Nå snakker han ut

Sander Christiansen (17) har valgt å fortsette karrieren i tyske Borussia Mönchengladbach. Nå forteller han for første gang hvorfor han ønsker å dra fra Bergen.

ST GEORGE'S PARK (Nettavisen): Før U17-EM bekreftet familien overfor BT at midtbanetalentet snart er ferdig i Brann og skal fortsette karrieren i den tyske storklubben.

Christiansen har ikke proffkontrakt med rødtrøyene, noe som gjør at tyskerne kun må betale rundt 1,3 millioner kroner i såkalte solidaritetsmidler for å hente ham fra Norge. I tillegg mottar moderklubben Loddefjord IL rundt 150.000 kroner.

Christiansen har hatt et ønske om å fokusere på EM, og har ikke latt seg intervjue om overgangen før nå.

Etter at Norge søndag kveld ble slått ut av EM, forteller unggutten for første gang om hvorfor han velger å forlate Brann.

- Jeg føler tysk fotball passer spillestilen min. Det er mange gode midtbanespillere som er blitt dyrket i Tyskland, og jeg føler det er der jeg kan utvikle meg best, sier han til Nettavisen.

Valget falt på Borussia Mönchengladbach, men 17-åringen røper at han var en ettertraktet spiller. Italienske Juventus ble rapportert å være ute etter landslagsspilleren, men det var til Tyskland han ville.

- Det var mange som var interesserte, men etter hvert snevret vi det inn til to klubber, og til slutt sto det mellom Mönchengladbach og Frankfurt, forteller han.

Dro på klubbesøk

Han valgte å gjøre en grundig jobb før han bestemte seg, og det medførte at han dro på besøk til begge klubber.

6.- og 7. april var han i Frankfurt, mens turen gikk til Borussia Mönchengladbach to uker senere. Han fikk et godt inntrykk av begge, men til slutt måtte han følge magefølelsen.

- Det var i Mönchengladbach jeg følte meg hjemme. Det var veldig gode fasiliteter der, og jeg følte at de hadde en god plan for fremtiden min, sier han.

- Hva slags plan har de for deg?

- De har lyst til å satse på meg og gjøre meg til en bundesligaspiller om få år, forteller han.

- Hvorfor var det ikke godt nok å bli værende i Brann?

- Jeg bare følte at Mönchengladbach var det rette for meg. Brann har gjort en veldig god jobb med meg og har et utrolig bra ungdomsakademi. Men akkurat nå valgte jeg å prøve meg utenlands, sier han.

TRIVDES I BRANN: Men Sander Christiansen mener han vil bli en bedre fotballspiller av å reise til Tyskland.

Skilles som venner

Christiansen forteller at han har spilt med åpne kort overfor klubben, og at partene skilles som venner. Han mener også at prisen på 1,3 millioner er rettferdig.

I Brann bærer de heller ikke nag for at de mister et av klubbens største talenter. Til Bergensavisen sier Branns sportssjef Rune Soltvedt at fotballen rett og slett er blitt slik.

- Spillerne blir attraktive for andre, og det må vi leve med, sier Soltvedt til BA.

Brann-trener Lars Arne Nilsen sier til Bergensavisen at han «ikke har lyst til å ha så sterke meninger om saken, selv om han kanskje har det».

- Han har trent litt med oss i det siste, men det er egentlig først nå han har vært aktuell for A-laget. Det er mange veier til målet. Han kunne trent med oss her, men han velger å gå til et akademi der nede. Det vil jeg ikke blande meg borti, sier Nilsen.

Christiansen har bare noen få uker igjen som Brann-spiller. I juli starter han det nye kapittelet i karrieren sin.

Får pappa-hjelp i starten

Midtbanespilleren skal flytte inn på klubbanlegget ved stadion der de fleste akademispillerne har egne rom og leiligheter. Men han får verdifull støtte av foreldrene i starten.

- Pappa jobber i Nordsjøen og har en fleksibel jobb der han er to uker på og fire uker av. I begynnelsen har han tenkt til å være en del der nede, og det er kjempefint å gjøre det på den måten i starten, sier 17-åringen.

Det er ingen tvil om at Brann mister et stort talent. I EM var midtbanespilleren fast på laget og leverte solide prestasjoner gjennom hele mesterskapet.

Utviklingen har gått i rekordfart siden i fjor sommer. Etter en rekke opptredener for Branns andrelag begynte det å løsne skikkelig for Loddefjord-gutten.

- Det var da jeg tok steget opp fra junior- til seniorfotball det begynte å løsne. Da måtte jeg løpe mer og trykke skikkelig til i duellene. Den dimensjonen der gjorde at jeg tok nivået bedre andre steder, sier han.

Utviklingen har ført ham til Tyskland. Og han har store planer for fremtiden.

- Jeg skal jobbe knallhardt videre for å nå målene mine, forsikrer han.

