Vraket til landskamper: Men Dæhli hylles etter storspill for St. Pauli

Mats Møller Dæhli (23) ble ikke funnet god nok for Norge-troppen som skal spille de to første kampene i Nations League. Det får eksperter til å stusse.

Nordmannen har startet tre av tre seriekamper for St. Pauli denne sesongen, og i Tyskland får Dæhli ros for prestasjonene.

Det var ventet at Dæhlis offensive kvaliteter ville bli prioritert mot motstand som Kypros og Bulgaria, men likevel manglet altså navnet hans da landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte Norge-troppen tirsdag formiddag.

Lagerbäck begrunner vrakingen slik overfor Nettavisen.

- Vi har bedømt det slik at midtbanespillerne vi har tatt ut er de som skaper de beste forutsetningene. Den som har slått seg inn senest er Iver (Fossum), og han har gjort det veldig bra i oppkjøringen. Han var en av våre beste spillere da vi møtte Island, sier landslagssjefen.

Sportsjournalistene Rolf-Peter Rosenfeld og Nils Weber dekker St. Pauli tett for den tyske avisen Hamburger Morgenpost.

De har på sin side latt seg imponere kraftig av Dæhli så langt.

- Jeg vet ikke hvorfor han ikke ble tatt ut, men alt jeg kan si er at Mats spiller mye mer effektiv fotball enn han har gjort før, sier Rosenfelt til Nettavisen.

- Han spiller bra, og endelig virker det som han er «fit» og har en sterkere kropp. Jeg tror han har lagt på seg muskler i løpet av sommeren og viser mer standhaftighet i duellene og aggressiviteten. Han er en av spillerne som legger ned flest kilometer i løpet av en kamp, og slik har det vært lenge, mener Weber.

- Har veldig bra standing

De to trekker begge frem at Dæhli har vokst seg frem som en av klubbens beste og viktigste spillere.

I 2. Bundesliga har Dæhli nå blitt en profil, og klubben setter nordmannens tjenester høyt.

- Han har en veldig bra «standing» i klubben. Det er også årsaken til at St. Pauli valgte å kjøpe ham fra Freiburg etter at låneavtalen var over. Mats er en god spiller med bra teknikk, men han har potensial til å bli enda bedre hvis han holder seg frisk og skadefri. Han er en likanes type, veldig rolig og med beina godt plantet på jorda. Han snakker ikke i store ord og liker at spillet snakker for seg selv. Jeg tror det er grunnen til at lagkameratene og supporterne liker ham, sier Weber.

Også tyske Carsten Harms har latt seg imponere av Dæhli. Han følger St. Pauli tett for avisen Hamburger Abendblatt.

- Han har virkelig utviklet seg når det gjelder fysikk, han er blitt mer robust i duellspillet, mener Harms.

- Skjer spektakulære ting

Journalisten mener 23-åringen, som allerede har 21 landskamper til tross for flere år med skadeplager, har startet sesongen veldig bra i Tyskland.

- Høydepunktet så langt kom da han regisserte det første målet hjemme mot Darmstadt. Det skjer ofte spektakulære ting når han har ballen, han er en livlig spiller, sier Harms.

Her kan du se et klipp av Dæhlis målgivende mot Darmstadt (ekstern lenke).

- Mats er en av de spillerne jeg liker best å se på, for han er så god til å holde på ballen. Det er bare noen få ganger han mister den, og det er morsomt å se ham kjøre rundt i sirkler med motstanderne. De blir helt svimle, beskriver Rolf-Peter Rosenfeld.

MYE ERFARING: Mats Møller Dæhli, her under EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Italia på Ullevaal stadion, blire foreløpig stående på 21 landskamper.

Også Harms trekker frem Dæhlis posisjon i klubben.

- Han var utlånt to ganger fra Freiburg, men St. Pauli kjøpte ham i sommer fordi trener Markus Kauczinski og sportsdirektør Uwe Stöver er veldig fornøyde med ham og forventer at han kan hjelpe laget de kommende sesongene, sier journalisten.

- Sier alltid hei til fansen

Når Nettavisen intervjuer de tre sportsjournalistene om Mats Møller Dæhli, trekker alle frem hans godt likte personlighet. 23-åringen virker å være svært populær hos folkene i og rundt den tyske klubben.

- Supporterne liker ham godt fordi han alltid er veldig vennlig. Hver dag han ankommer treningsfeltet sier han hei til supporterne. Han har solid bakkekontakt, og for det meste bruker han offentlig transport for å komme seg til treningsfeltet. Han ser mer ut som en student enn profesjonell fotballspiller. Den holdningen passer perfekt i St. Pauli, mener Carsten Harms.

Dæhli har ikke besvart Nettavisens henvendelser tirsdag, men sa følgende om vrakingen til NRK tidligere på dagen:

– Jeg har jo alltid lyst til å spille på landslaget. Som fotballspiller vil du alltid være med der, så det var synd. Det sier seg selv at man blir skuffet, sier Dæhli til NRK.

Norge møter Kypros på Ullevaal Stadion 6. september og Bulgaria på bortebane 9. september. Kampene er de to første i Norges Nations League-deltakelse.

