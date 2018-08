Vuk ferdig i Tromsø

Slobodan Vuk har spilt sin siste kamp i Tromsø-trøya. 28-åringen ble kjøpt for rundt én million kroner foran 2017-sesongen.

Han kom fra den slovenske klubben NK Domzale.

- Jeg skal lånes tilbake til Slovenia, skriver Vuk i en melding til NRK.

Det er ikke kjent hvilken klubb i Slovenia han skal lånes ut til.

Ifølge NRK vil leieavtalen vare ut 2019-sesongen og siden Vuks kontrakt med Tromsø også strekker seg ut 2019, har han dermed spilt sin siste kamp for den norske klubben.

Vuk har bare vært med i tre seriekamper fra start på to sesonger i Tromsø. Han har scoret to seriemål denne sesongen, til tross for kun én kamp fra start.

