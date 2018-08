Vurderer å forlate Vitesse etter at klubben signerte Ødegaard

Både klubben og fansen jubler over signeringen av Martin Ødegaard (19), men det er én spiller som ikke er like fornøyd.

Nederlandske medier virker samstemte i at signeringen av den norske landslagsspilleren som kommer på lån fra Real Madrid har skapt positive reaksjoner i Vitesse og blant lagets supportere.

Én som derimot er skuffet over signeringen er Ødegaards nye lagkamerat Thomas Bruns.

Den nederlandske midtbanespilleren signerte for Vitesse før forrige sesong, men innser nå at Ødegaard trolig er ment å gå inn i hans rolle bak spissene.

- Noe dritt



Til GLD legger han ikke skjul på at han er skuffet.

- Situasjonen er selvfølgelig noe dritt for meg, sier Bruns.

Nå vurderer Vitesses nummer 10 å forlate klubben før overgangsvinduet stenger.

- Jeg holder alle muligheter åpne, men jeg ønsker ikke å sitte på benken slik jeg gjorde i andre halvdel av forrige sesong. Jeg ønsker å spille og ha det gøy, forklarer Bruns.

NY KLUBB: Martin Ødegaard skal spille for Vitesse denne sesongen.

- Ødegaard begeistrer fansen

Vitesse-fansen ser imidlertid ikke ut til å bekymre seg nevneverdig over en mulig exit for Bruns, skal vi tro nederlandske medier.

Ifølge GLD skal nemlig supporterne være svært begeistret over at klubben i deres hjerte har klart å sikre seg Ødegaard som spilte for Heerenveen forrige sesong.

Ødegaard deltok onsdag på sin første trening med sitt nye lag og skal ikke ha brukt lang tid på å vise seg frem med sine imponerende ballferdigheter.

Selv forteller han til GLD at han gleder seg over å ha signert for Vitesse.

- Dette er en fantastisk klubb for meg. Måten Vitesse spiller på med høyt press og angrepsfotball passer meg, sier Ødegaard.

- Jeg ønsker å hjelpe denne klubben og de ønsker å hjelpe meg. Det er en fin plan, forteller nordmannen.

Får kanskje sjansen på søndag

Allerede førstkommende søndag skal Vitesse spille borte mot AZ Alkmaar, og ifølge trener Leonid Slutskij kan Ødegaard være aktuell for spill - mindre enn en uke etter at han signerte for klubben.

- Hvorfor ikke?, svarte Slutskij raskt etter onsdagens trening da han fikk spørsmål om Ødegaard kom til å spille.

VURDERER Å BRUKE ØDEGAARD: Vitesse-trener Leonid Slutskiy kan komme til å bruke Martin Ødegaard allerede førstkommende søndag.

Ødegaard har de siste ukene vært med Real Madrid i sesongoppkjøringen deres og har fått enkelte innhopp i noen treningskamper for den spanske storklubben denne sommeren. Han sier at han er klar til å spille søndag.

- Ja, jeg tror jeg er i form. Jeg er kanskje ikke hundre prosent i kampform, men med tanke på løping er jeg ganske bra, sier Ødegaard som også tror kampformen kommer raskt på plass.

Vitesse ligger på tredjeplass i nederlandske Eredivisie med fire poeng etter to kamper. Søndag møter de altså AZ Alkmaar som topper tabellen med to seiere på de to første kampene.

