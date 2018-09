Walker matchvinner med sitt første Manchester City-mål

Kyle Walker markerte sitt første mål for Manchester City med brask og bram da han på klinket inn vinnermålet.

MANCHESTER CITY - NEWCASTLE 2-1:

Høyrebacken er kjent for sine offensive bidrag og kraftfulle høyrefot, men landslagsbacken er ikke akkurat utpreget målfarlig.

På det 52. forsøket i alle turneringer for Manchester City skulle det imidlertid lykkes for Walker.

Passende nok fikk 28-åringen ballen i det 52. minutt, og etter et godt retningsbestemt mottak dunket han til.

Ballen føk knallhardt og lavt inn i Martin Dúbravkas høyre hjørne uten å berøre gresset før den traff nettmaskene.

- Du kan se at han er sjokkert selv, sa TV 2-ekspert Trevor Morley om Walkers etterlengtede scoring etter kampen.

Målet sørget for at Manchester City fikk 2-1-scoringen de trengte for å ta alle de tre poengene.

- I dag tilpasset vi oss systemet noe annerledes, noe som gjorde at jeg med glede kunne gå litt mer framover. Det var viktig å ta tre poeng og slå tilbake etter det skuffende resultatet mot Wolverhampton, sa Walker ifølge BBC og siktet til 1-1-kampen mot Wolves forrige runde.

Mendy på godt og vond

Pep Guardiolas mannskap tok ledelsen etter åtte minutter da Raheem Sterling fikk ballen fra Benjamin Mendy. Førstnevnte dro seg innover i banen og skrudde ballen nydelig inn i hjørnet til 1-0.

Både Gabriel Jesus og Sergio Aguero hadde store muligheten til å doble ledelsen like etter, men der Mendy markerte seg positivt med en ny målgivende pasning etter åtte minutter var han involvert med negativt fortegn senere.

Franskmannen fulgte ikke med på forsvarslinjen da Salomon Rondon fikk ta ned ballen etter 30 minutter, og i neste trekk forlot han sin sone slik at innlegget fra venezuelaneren fant DeAndre Yedlin som utlignet til 1-1.

Tredjeplass

City-laget spilte ingen forrykende kamp, men fikk sitt ledermål takket være Walkers stjernetreff.

Vertene brukte mye av tiden i sluttminuttene til å holde ballen i laget, og hindret Newcastle i å sette inn det store presset avslutningsvis.

Guardiolas lag har nå 10 poeng på tredjeplass, mens Newcastle ligger på 18.-plass med ett fattig poeng.

