WBA slo Tottenham etter mål på overtid - kan fortsatt redde plassen

Birmingham-klubben måtte vinne den tøffe kampen mot Tottenham. Det klarte de på dramatisk vis.

WBA - TOTTENHAM 1-0:



West Bromwich Albion lå sist i Premier League før lørdagens møte med Tottenham og Birmingham-klubben måtte vinne for å ikke rykke ned.

Klubben har spilt strake sesonger på øverste nivå i England siden opprykket i 2010, men før lørdagens kamp så det mørkt ut.

Møtet med Spurs ble en lite underholdene affære og WBA så ikke ut til å klare og mobilisere til en sluttspurt for å redde plassen.

Men på overtid sendte vertene fansen til himmels. Etter klabb og babb inne i feltet etter en corner, var det til slutt tidligere Tottenham-spiller Jake Livermore som var sist på ballen og reddet håpet om fornyet kontrakt.

Tottenham var det førende laget i store deler av kampen og skapte de største sjansene, mens WBA så ut som nettopp et bunnlag, men når det gjaldt som mest, klarte laget likevel å sikre de nødvendige poengene.

I løpet av de siste kampene har WBA nå slått både Manchester United og Tottenham, og spilt uavgjort mot Liverpool.

WBA står nå med 31 poeng etter 37 kamper, og har dermed to poeng opp til trygg plass. I siste kamp spiller WBA borte mot Crystal Palace.

Tottenham på sin side hadde muligheten til å passere Liverpool på Premier League-tabellen, men tap betyr at londonlaget fortsatt står med 71 poeng, og er dermed ett poeng bak de røde fra Merseyside.

To kamper gjenstår av sesongen for Mauricio Pochettinos menn, som fortsatt har svært gode sjanser for å ende blant de fire beste og slik sett skaffe seg en plass i Champions League neste sesong.

Tidligere lørdag ble det klart at Stoke rykker ned fra Premier League denne sesongen. Klubben tapte hjemme mot Crystal Palace.

