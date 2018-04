Wenger ferdig i Arsenal

Bekreftet av Arsenal.

Det bekrefter Arsenal på sin hjemmeside fredag.

Franskmannen gir seg i klubben etter sesongen.

- Etter nøye overveielser og diskusjoner med klubben, føler jeg det er rett for meg å trekke meg tilbake etter sesongen, sier Wenger.

- Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å jobbe for denne klubben i så mange minneverdige år, sier manageren videre.

22 år i klubben



Wenger overtok som manager i 1996 og har ledet klubben til en rekke titler i England.

Under Wengers tid har Arsenal vunnet Premier League tre ganger, i 1998, 2002 og 2004. De har vunnet FA-cupen sju ganger, og i 2006 gikk laget hele veien til Champions League-finalen, der det ble tap for Barcelona.

- Jeg har ledet denne klubben med integritet og full dedikasjon, sier Wenger i pressemeldingen som ble lagt ut rett før klokken 11 fredag.

- Jeg ønsker å takke staben, spillerne, klubbledelsen og fansen som har gjort min tid i klubben så spesiell, sier franskmannen.

Det har de siste årene blitt spekulert i at Wengers tid i Arsenal nærmet seg slutten, og nå er det altså bekreftet av veteranen gir seg.

- Dette er en av de vanskeligste dagene vi noen gang har hatt i denne sporten. En av hovedgrunnene til at vi involverte oss i Arsenal, var det som Arsène tilførte denne klubben. Både på og utenfor banen, sier klubbeier Stan Kroenke i en pressemelding.

- Arsène har en utrolig klasse og vi vil for alltid være takknemlig overfor ham. Alle som elsker fotball og som elsker Arsenal skylder ham en takk. Tre Premier League-titler, inkludert én sesong der laget ikke tapte en ligakamp, sju FA-cuptitler og 20 strake år i Champions League er en helt utrolig statistikk. Han har også forandret identiteten til både klubben og engelsk fotball med sin visjon for hvordan fotball burde spilles, sier han.

Ønske om endring



Til tross for noen triumfer i FA-cupen, har det vært noehn magre år i Premier League for londonklubben de siste årene, og mange har ment at det er på tide med noen nye ideer og tanker fra managerstolen i klubben.

Denne sesongen ligger Arsenal som nummer seks i Premier League, med 54 poeng så langt, og en topp fire-plassering virker vanskelig.

GIR SEG: Arsenal-manager Arsene Wenger etter å ha ledet klubben til the doubble i 1998.



Skulle Arsenal havne utenfor topp fire, vil det være andre sesong på rad at den tradisjonsrike klubben havner utenfor Champions League.

Engelskmennene henger imidlertid fortsatt med i Europa League og kan kvalifisere seg til Champions League med en triumf i den turneringen. Arsenal møter spanske Atletico Madrid til semifinale neste uke.

Hvem tar over?



Det er fortsatt ikke avgjort hvem som overtar jobben etter Wenger, men en rekke kandidater har blitt nevnt til jobben de siste årene.

Nylig ble blant andre tidligere Arsenal-profil, og New Yrok City-manager Patrick Vieria, trukket fram som en mulig kandidat til jobben.

Arsenal-legenden Thierry Henry har også snakket åpent om at han en dag kunne tenke seg å ta over som Arsenal-sjef.

Spanske Luis Enrique (uten jobb), italienkse Carlo Ancelotti (uten jobb), tyske Thomas Tuchel (uten jobb), argentinske Diego Simeone (Atletico), engleske Eddie Howe (Bournemouth), italienske Massimilliano Alegri (Juventus), og italienske Maurizio Sarri (Napoli) er andre som er nevnt.

Før han kom til Arsenal i 1996 jobbet Wenger i klubber som Nancy, Monaco, og Nagoya Grampus Eight i Japan.

«Professoren»

Da han kom til England innførte han langt mer profesjonalitet i Arsenal, enn det som var vanlig på den tiden, og hans metoder ble raskt lagt merke till på balløya. Wenger fikk raskt kallenavnet «professoren» av pressen.

Franskmannen ble også kjent for å gi unge spillere sjansen og var mer åpen for å hente inn spillere fra ligaer utenfor England, enn mange andre mangere under sine tidlige år som Arsenal-sjef.

Under sin tid i Arsenal har han jobbet med spillere som Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Kollo Toure, Thierry Henry, Robin van Persie, Marc Overmars, Fredrik Ljungberg og Robert Pires, for å nevne noen.

