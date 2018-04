Wenger om Arsenal-annonsering: - Ikke min avgjørelse

Arsenal-sjefen sier det ikke var hans avgjørelse å annonsere at han gir seg allerede nå i april - rett før viktige kamper i Europa League.

I forrige uke kom nyheten om at Arsène Wenger gir seg som manager i Arsenal etter sesongen. Han kom til klubben for 22 år siden.

Det var Arsenal som annonserte dette i en pressemelding.

På en pressekonferanse onsdag, i forbindelse med Arsenals Europa League-møte med Atletico Madrid, sier Wenger at selve timingen for å annonsere at han gir seg, ble valgt av klubben, og ikke ham selv.

På spørsmål om hvorfor det ble kjent i forrige uke, rett før Arsenals viktige kamper i europacupen, svarer han:

- Timingen for dette var egentlig ikke min avgjørelse. Når det gjelder alt annet, så snakket jeg om det i forrige uke, sier han ifølge Mirror.

Det har lenge blitt spekulert i at Wenger skulle gi seg i Arsenal etter sesongen og mange supportere har i lengre tid ønsket forandringer.

Daily Mail skrev tidligere denne uken at veteranen skal ha blitt bedt om å tre til side av klubbledelsen og at han får rundt 100 millioner kroner for å avslutte kontrakten med londonklubben.

Nå er spekulasjonene om hvem som skal erstatte Wenger i full gang, selv om han sitter i managerstolen ut sesongen, og navn som Luis Enrique, Thomas Tuchel, Eddie Howe og Patrick Vieira er blant dem som er nevnt.

- Det er ikke rart at det spekuleres. Folk ønsker å vite hva som skjer i framtiden. Det er helt normalt, sier Wenger om spekulasjonene.

Han legger heller ikke skjul på at han er en beundrer av spanske Luis Enrique, som tidligere har ledet blant andre Barcelona.

- Jeg har et veldig godt inntrykk av ham, men jeg ønsker ikke å legge meg bort i hvem som få jobben etter meg, sier franskmannen.

Nå ønsker Arsenal-manageren fullt fokus på møtet med spanske Atletico Madrid og at londonklubben skal gå videre til finalen i Europa League.

En seier i turneringen vil gi Arsenal plass i Champions League neste år, en turnering klubben trolig ikke kvalifiserer seg til gjennom ligaen.

- Jeg ønsker å vinne og fortsette med det jeg har gjort hele livet. Nå er det først kamp i europacupen og så møter vi Manchester United. Jeg vil vinne begge disse kampene. Denne gruppen med spillere fortjener noe helt spesielt og jeg vil vinne med dem og oppnå noe med dem, sier han.

