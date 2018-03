Widgren glipper for Norge: - Det kommer jo ikke til å skje

Krav om norsk statsborgerskap skaper problemer for landslagsfrieriet.

Søndag meldte Östersunds-Posten at svensk-norske Dennis Widgren (23) hadde fått tilbud om å spille for det norske fotballandslaget i kampene mot Australia og Albania. Widgren selv hadde på det tidspunktet ikke bestemt seg for om han skulle takke ja til tilbudet.

Nå ser det imidlertid veldig mørkt ut for dem som hadde håp om en norsk-svensk eventyrhistorie.

For at Widgren skal kunne spille for Norge, er han nødt til å si fra seg sitt svenske statsborgerskap. Det skal han ikke være interessert i, forteller Norges assistenttrener, Per Joar «Perry» Hansen.

- Om han skulle spilt for oss nå, hadde han vært nødt til å bytte til norsk statsborgerskap, og det kommer jo ikke til å skje. Han er selvsagt ikke interessert i det, siden han er født og oppvokst i Sverige. Derfor må vi avvente litt, sier Hansen til Nettavisen.

Også svenske FotbollDirekt omtaler Widgrens Norge-nei.

Nettavisen har tatt kontakt med Widgren for en kommentar, men henvendelsen har så langt ikke blitt besvart.

KONTAKT: Per Joar «Perry» Hansen og landslagstrener Lars Lagerbäck har vært i kontakt med Dennis Widgren om spill for Norge.

Likevel finnes det et ørlite glimt av håp.

Regjeringen har kommet med et forslag om å gå bort fra prinsippet om å ha kun ett statsborgerskap i Norge. Forslaget er i skrivende stund ute på høring, med frist til 20. mars.

- Hvis det går gjennom så skjer ikke det før tidligst i 2019. Da må han i så fall vente litt, eller plutselig å bestemme seg for å bli norsk nå, sier «Perry» videre.

Norge har strenge regler om doble statsborgerskap, og er det eneste landet i Norden som ikke tilbyr dobbelt statsborgerskap.

- Ja, det er veldig enkelt. Han har en far som er norsk, og en mor som er svensk. Dermed har han mulighet til å spille for Norge om han vil. Men i Norge har vi litt tøffere krav til doble statsborgerskap, enn andre land, sier Per Joar Hansen til Nettavisen.

- Han får ringe oss om han ønsker å bli norsk her og nå, legger «Perry» til.

Widgren har vært en del av sensasonslaget Östersund. Svenskene har tatt Fotball-Europa med storm, og tok seg videre fra gruppespillet i Europa League i kamp mot lag som Hertha, Athletic Club og Zorja Lugansk.

I første utslagsrunde ble det tap mot Arsenal sammenlagt over to kamper, til tross for at Widrgen og lagkameratene slo Arsenal 2-1 på Emirates. Der spilte den landslagsaktuelle backen fra start.

