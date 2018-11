Wolff Eikrem etter nok en seier: - Sølvkampen er helt åpen

Etter å ha tatt 20 av 24 mulige poeng, puster Molde Brann i nakken.

TROMSØ - MOLDE 2-4

ALFHEIM STADION (Nettavisen): I målfesten i Tromsø stakk til slutt bortelaget av med alle tre poengene, etter scoringer av Etzaz Hussain, Fredrik Aursnes, Magnus Wolff Eikrem og Pawel Cibicki.

- Jeg er kjempefornøyd. Det er en godt gjennomført fotballkamp. Det ble en åpen fotballkamp, men vi hadde egentlig bra kontroll. På 3–1 trodde jeg det var avgjort, så får de et mål ut av ingenting og da blir det spennende på slutten selvfølgelig. Men vi klarer å stå imot og scorer en flott kontring til slutt, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Nettavisen etter kampen.

Med ni målpoeng på tolv kamper og et Molde i storform, var det en blid Wolff Eikrem Nettavisen møtte på utenfor Molde-garderoben på Alfheim. Etter at han kom tilbake til klubben er det ingen lag i Eliteserien som har tatt flere poeng. Det er kun to poeng som skiller Molde og Brann i kampen om sølvplassen.

- Den er åpen den. Samtidig er vel Brann i førersetet så lenge de vinner sine kamper, så vi har en tøff kamp mot Haugesund neste uke, så jeg tror det er den vi skal fokusere på først, sier Wolff Eikrem til Nettavisen.

Les også: Brann fortsatt med i gullkampen etter sterk seier over Strømsgodset

Elegant førstescoring

Halvveis ut i omgangen, spilte Molde seg fint frem på venstresiden, og venstreback Kristoffer Haugen fant Etzaz Hussain som hadde lurt seg inn bak Magnar Ødegaard. Hussain gjorde ingen feil og sendte Gudmund Kongshavn ned mot den ene siden, mens han selv satte ballen opp i nærmeste.

Leke James fikk en enorm mulighet fra kloss hold, men en utrolig redning fra Kongshavn forhindret scoring mot.

Det virket som om sisteskansens prestasjon motiverte hjemmelaget. Kun minuttet senere fikk Onni Valakari tak i et innlegg fra landsmann Robert Taylor, og via en Molde-spiller, utlignet den unge finnen til 1–1 etter 28 minutter.

Det skulle ikke vare lenge. Magnus Wolff Eikrem hadde på seg servitørstøvlene og fant Fredrik Aursnes, som hadde gått på løp bak ryggen på Simen Wangberg. Alene med Kongshavn var den tidligere Hødd-spilleren iskald, og chippet ballen over en utrusende TIL-keeper til 1–2 etter 37 minutter.

- Vi scorer en del fantastiske scoringer. Jeg synes spesielt det andre til Aursnes, det er klikk-klakk fotball slik det skal være, sier en fornøyd Solskjær.

Les også: Rosenborg nærmer seg seriegull, men ekspert reagerer på Meling-situasjon

20 målløse minutter

Tidlig i andreomgang fikk Gjermund Åsen en mulighet han ikke klarte utnytte. Like etter var det Molde som fikk mulighetene. Først reddet Kongshavn Petter Strands avslutning, før Eirik Hestad skjøt over.

Men i motsetning til i førsteomgang, var det Molde som skulle få uttelling etter en stor sjansebom. Denne gangen var rollene byttet om for Aursnes og Wolff Eikrem, hvor førstnevnte fant den tidligere USA-proffen alene i feltet. Der var Wolff Eikrem sikker og økte ledelsen.

- Det er veldig vanskelig å spille mot Tromsø. De spiller helt fantastisk fotball og det er veldig vanskelig når de begynner å spille. Men det er vel ganske fortjent at vi vinner også, sier Wolff Eikrem til Nettavisen.

Han endte opp med ett mål og én assist i søndagens kamp. Totalt er moldenseren nå oppe i seks målgivende på tolv kamper.

Les også: Kjetil Rekdal fortvilte over Start: - Han var rasende

Assistkongen

67 minutter ut i kampen ble det igjen spenning. Den eneste som har flere assist per kamp enn Wolf Eikrem i Eliteserien, er Gjermund Åsen. Han fikk sin tiende på 19 kamper. Etter fint Tromsø-spill fant Åsen Robert Taylor på et godt løp inn i feltet fra sin backposisjon. Finnen var iskald og reduserte til 2–3.

- De er effektive. Man vet aldri, for det er et lag hvor du kan ikke miste konsentrasjonen ett sekund, for de spiller, spiller, spiller og plutselig er de alene med keeper. Hvis man slapper av og føler man har kontroll, da er de gjennom, forteller Solskjær til Nettavisen.

Etter det roet det seg ned på sjansefronten, og kampen ble noe oppstykket av bytter fra begge lag.

Helt på slutten økte Pawel Cibicki Molde-seieren til 4–2, noe som også ble sluttresultatet.

- Vi var gode. Gudmund hadde to-tre fantastiske redninger han også, men de scoringene. Etzaz sin er en kanonavslutning. Magnus sitt skudd er en kanonavslutning. Pawel, det siste, går ikke an å stoppe. Chippen til «Aurs». Alle fire scoringene er flotte, men vi kunne hatt noen til, sier en fornøyd Solskjær.

Les også: Chelsea og Morata slo tilbake mot Crystal Palace

Kan fortsatt rykke ned

TIL endte dermed med null poeng for fjerde kamp på rad, og har nå seks poeng ned til LSK som ligger på kvalikplass, som har én kamp mindre spilt. TIL-kaptein Simen Wangberg vil ikke si noe om hvor mange poeng han tror TIL trenger å ta for å legge den diskusjonen død.

- Det har jeg ikke sett på. Vi har nettopp tapt en kamp her og er skuffet over det, også har vi egentlig mest fokus på oss selv. Så vet vi det er lenge siden vi har tatt poeng, det er vi klar over. Så skal vi jobbe inn mot neste helg og prøve å få noen poeng derfra. Det er absolutt mulig. Det handler om at vi må ha et høyere bunn-nivå i løpet av kampene og spille opp mot vårt beste for å ta poeng, sier Wangberg.

Neste kamp er i Trondheim mot Ranheim.

- Det er klart det er artig å komme «hjem» til Ranheim og spille i Eliteserien. Det har jeg ikke gjort før, så det blir artig. Den jobben de har gjort har vært helt fantastisk. De har hatt en kjempesesong og det er inspirerende å se at det går an med lite midler og se at de slår litt opp. Det er inspirerende, avslutter trønderen.

Mest sett siste uken