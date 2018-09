Yaya Touré tilbake i Olympiakos

Den ivorianske midtbanespilleren Yaya Touré ble søndag presentert som Olympiakos-spiller, tolv år etter at han sist forlot klubben.

Touré fikk en varm velkomst da han ble presentert i forkant av Olympiakos' knusende 5-0-seier over Giannena i den greske ligaen. 35-åringen forlot Manchester City i sommer og har siden vært klubbløs.

Ivorianeren blir å se i europaligaen denne høsten, etter at Olympiakos slo Burnley 4-2 over to oppgjør i siste kvalifiseringsrunde.

- Jeg kan knapt vente med å komme i gang og bidra til at denne klubben vinner trofeene som den fantastiske Olympiakos-fansen fortjener, skriver Touré på sin nettside. Han skriver samtidig at det lå tilbud fra mange klubber på bordet da han valgte det greske hovedstadslaget.

Olympiakos kom på en skuffende tredjeplass i fjorårets sesong. Før det sto klubben med 20 seriegull på 22 sesonger.

(©NTB)

