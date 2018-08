Yttergård Jenssen klar for Brann

Brann har funnet Sivert Heltne Nilsens erstatter.

Brann bekrefter lørdag ettermiddag at de har signert Ruben Yttergård Jenssen (30) fra Groningen.

Klubben opplyser på egen hjemmeside at midtbanespilleren har signert en avtale som varer ut 2020-sesongen.

- Jeg gleder meg enormt. Jeg kommer til en klubb som kjemper i toppen av Eliteserien og håper å bidra til at høstsesongen blir bra, sier Jenssen til klubbens hjemmeside.

Ifølge Eurosport, betaler Brann 4 millioner kroner for deres nye spiller.

Erstatter Heltne Nilsen

Det har stormet rundt Brann etter at klubben valgte å selge midtbanekrigeren Sivert Heltne Nilsen til danske Horsens tidligere i sommer, men nå har klubben altså funnet deres erstatter i Yttergård Jenssen.

Tromsøværingen kan vise til 39 A-landskamper for Norge og har etter at han forlot Tromsø i 2013 spilt i både tyske Kaiserslautern og nederlandske Groningen.

Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, er godt fornøyd med klubbens nye signering.

- Dette er en spiller som vil passe godt hos oss. Han er en erfaren ledertype og en person som dyrker den toppidrettskulturen vi ønsker å ha gjennom dønn seriøst arbeid hele tiden. Ruben er en meget god fotballspiller, sier Soltvedt.

Ikke klar mot Molde

Serieleder Brann skal møter Molde i neste seriekamp allerede førstkommende søndag, men klubben opplyser at Yttergård Jenssen ikke vil være klar til spill før tidligst mot Sarpsborg 08 søndag 19. august.

30-åringen ser frem til å komme seg på plass i Bergen.

- For familien blir det fint å komme tilbake til Norge. Både min far og andre har fortalt mye fint om Bergen, og jeg gleder meg til å komme hit. Jeg kjenner mange av spillerne fra før og tror jeg vil komme fort inn i gruppen. Det er flotte typer her som det blir fint å være på lag med, forteller tromsøværingen.

