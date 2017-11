Zahid fortsetter storspillet - scoret to for APOEL i lokaloppgjør

- Det kunne ikke blitt bedre.

OMONIA NIKOSIA - APOEL 1-3:

Ghayas Zahid har funnet seg godt til rette i den kypriotiske storklubben APOEL.

Fredag kveld fikk 23-åringen også oppleve å bli fansens store helt i byderbyet mot byrivalen Omonia Nikosia.

Zahid sto nemlig for både det første og det andre målet i kampen. Lokaloppgjøret endte til slutt med 1-3 og borteseier til APOEL og deres norske midtbaneprofil.

- Det føltes helt fantastisk. Dette var det første Nikosia-derbyet mitt, og med to mål kunne det ikke blitt bedre, forteller Zahid til Nettavisen.

Ventetid



Det sto lenge 0-0 GSP stadion, en arena som er hjemmebane for både Omonia og APOEL. Men Zahids ledermål midtveis i andre omgang ble begynnelsen på en underholdende avslutning.

Mål nummer to fra nordmannen kom i 77. spilleminutt, før et selvmål brakte håpet om poeng tilbake for Omonia. Georgios Efrem trygget seieren for APOEL like før slutt.

- Det var en veldig god opplevelse, en ekstrem stemning på tribunen, og man ser hvor mye denne kampen betyr for fansen. Så det var ekstra deilig å vinne, tilføyer Ghayas Zahid.

Klatrer



Tre poeng i fredagens duell tok APOEL opp forbi byrivalen på tabellen i den kypriotiske ligaen. Takket være Zahids to mål har fjerdeplasserte APOEL nå også sjansen til å komme à poeng med AEK Larnaka og Anorthosis Famagusta i toppen av tabellen.

De to nevnte lagene har seks poeng mer en Zahids klubb, men har også spilte elleve kamper til forskjell fra APOELs ni.

Den tidligere Vålerenga-spilleren har nå scoret tre ligamål til sammen etter overgangen fra norsk fotball på tampen av sommervinduet.

Også i Champions League har Zahid spilt mye for APOEL. I Europas gjeveste klubbturnering har klubben fra Kypros' hovesdstad klart uavgjort i begge oppgjør mot giganten Borussia Dortmund.

APOEL har fortsatt et håp om videre spill i Europa før de to resterende kampene mot Real Madrid og Tottenham.

Mest sett siste uken