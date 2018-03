Zahid imponerer for APOEL, oversett av Lagerbäck: - Ferdig med å kommentere landslaget

Ghayas Zahid mener han har sin beste sesong noensinne, men vil ikke kommentere landslagsuttaket tirsdag.

ULLEVAAL / GRENSEN (Nettavisen): - Jeg er litt ferdig med å kommentere landslaget, egentlig, sier Ghayas Zahid til Nettavisen kort tid etter at navnet hans ikke var i Lars Lagerbäcks tropp som ble offentliggjort på en pressekonferanse på Ullevaal stadion tirsdag.

I slutten av mars skal Norge møte Australia (H) og Albania (B) i privatlandskamper, og vår svenske landslagssjef har funnet plass til en del nye fjes i troppen sin. Blant annet er Celtic-stopperen Kristoffer Ajer tatt ut for første gang på A-landslaget.

Den tidligere Vålerenga-spilleren Zahid ble altså ikke tatt ut.

- Jeg får spørsmål hele tiden, men jeg mener de spørsmålene egentlig må rettes til noen andre. Jeg har fokus på klubblaget, og vi kjemper om gull i serien, så jeg har alt fokus der nå, sier APOEL-proffen til Nettavisen.

- Sliter med å forstå begrunnelsen



En av de som stiller spørsmål om hvorfor ikke Zahid er blant Lagerbäcks utvalgte denne gangen, er TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

- Ghayas Zahid spiller fast, scorer mål og serverer målgivende pasninger. Han er ikke med. Hvorfor kunne ikke han fått sjansen i disse kampene? Sliter med å forstå begrunnelsen her, skriver Mathisen på Twitter.

Fotballeksperten peker dessuten på at Mads Møller Dæhlie, som spiller for St. Pauli i 2. Bundesliga, ikke har startet en kamp siden 1. desember i fjor - men er tatt ut i troppen.

Overfor Nettavisen utdyper Mathisen kritikken:

- Jeg syns troppen for det meste er fornuftig, det eneste er at jeg mener Zahid hadde fortjent en mulighet til å vise seg fram med tanke på det han har levert, med både Champions League-spill, mål og målgivende, og mye spilletid, sier Mathisen.

TV 2-eksperten tror nå at Lagerbäck har vist kortene sine, og at veien vil bli lang for Zahid med tanke på landslagsspill framover.

- Dette er nok siste gang Lagerbäck eksperimenterer, og når Zahid ikke er med her, tror jeg ikke han vil være en mann for Lagerbäck, med mindre noe helt spesielt skjer, sier Mathisen til Nettavisen.

- Spilletid bør telle



Mathisen understreker at han mener Dæhlie er en god fotballspiller, men at han reagerer på hvor lite spilletid St. Pauli-spilleren har hatt den siste tiden - og at landslagsledelsen tilsynelatende ikke følger ord når de gang på gang understreker at spilletid er et viktig uttakskriterie.

UENIG: Fotballekspert Jesper Mathisen skulle gjerne sett at Zahid fikk sjansen av Lagerbäck denne gangen.

- Hvis man sammenligner Zahid og Dæhli når det kommer til spilletid og målpoeng den siste tiden, er det to forskjellige verdener. Jeg slakter på ingen måte uttaket som helhet, men jeg reagerer på at spilletid til syvende og sist faktisk ikke får noe særlig å si. Det bør telle for et uttak, sier han.

Landslagsjef Lars Lagerbäck kommenterer avgjørelsen om å utelate Zhaid slik:

- Han ligger jevnt med noen andre spillere, men en grunn til at vi ikke tok han med, var at vi ikke vil røre om for mye. Vi begynner å smale inn på spillere som vi ønsker skal forme en stamme, men også hvor mange plasser vi skal kunne holde åpne, sier han til Nettavisen.

- Nå kommer det to nye spillere inn, og Martin Ødegaard har kun vært med én gang (under Lagerbäck, red.merk.). Skal vi begynne å velge for mange nye rører du om en del og da mister du muligheten til å få kontinuitet, sier Lagerbäck videre.

NY TROPP: Landslagssjef Lars Lagerbäck presenterer troppen til kampene mot Australia på Ullevaal og borte mot Albania.

Klar statistikk



Ifølge statistikken til nettstedet Transfermarkt har Zahid startet 10 av 11 ligakamper i 2018, og har notert for fire mål og sju assist. Spilletid: 884 minutter. Til sammenlikning har Dæhli blitt byttet inn to ganger i seriespill i 2018, med en total spilletid på 17 minutter.

På spørsmål om hvorfor Dæhlie er foretrukket foran Zahid, når få presterer bedre enn sistnevnte akkurat nå, svarer Lagerbäck:

- Jo, det kan man syns. Slik som jeg sa, er han inne i bildet og konkurrerer med de som er av samme spillertype som han. Vi har fulgt han, og så kamper i høst. Så han er i bildet, men per dags dato vil vi ikke røre om mer, sier svensken til Nettavisen.

Få mer erfaring



Landslagssjefen ønsker at flere av spillerne med liten erfaring skal få mer spilletid, og legger det til i sin begrunnelse hvor hvorfor blant annet Zahid er utelatt.

- Han får vise i løpet av våren på Kypros at han er kvalifisert, sier Lagerbäck.

- Lagerbäck og hans team er mye ute og ser på spillere, og de har nok god kontroll. Man må jo selvsagt bare respektere deres begrunnelser, men det er kjedelig for Zahid, som jeg syns hadde fortjent en sjanse denne gangen, sier Mathisen.

Han roser dog Lagerbäck for å satse på Ødegaard og Ajer.

- Jeg er glad for at de er tatt ut, og jeg regner med at Lagerbäck vil gi dem betydelig med spilletid i de to kommende kampene, ellers hadde han nok ikke tatt dem ut. Da kunne de spilte U21, sier Mathisen.

- Min beste sesong noen gang



Zahid og APOEL kniver om ligatittelen i den kypriotiske toppdivisjonen, og ligger akkurat nå to poeng foran Apollon på topppen av tabellen. Zahid har 24 kamper, og har ni scoringer hittil i sesongen. I tillegg har han levert flere målgivende.

- Jeg har nok min beste sesong noen gang. Jeg har blitt mer stabil og leverer kamp ut og kamp inn. Jeg scorer mål, og leverer jevnlig målpoeng, sier Zahid.

23-åringen sto også fram i Eliteserien da han spilte for Vålerenga, men slet med å være stabil gjennom en hel sesong. Han tror overgangen til en toppklubb i en utenlandsk liga har vært avgjørende for at han nå føler seg bedre enn noen gang.

- Jeg har alltid lurt på hvordan jeg kommer til å levere ved en slik overgang, og jeg har fått litt svar nå. Jeg trigges av å spille på et lag som dominerer mer, og er glad for at jeg har klart å levere i min første sesong utenlands, sier Zahid.

Ambisjonene er heller ikke blitt mindre etter overgangen fra Norge til Kypros.

- Jeg ser på dette som et nytt stoppested, og ønsker meg fortsatt videre. Men nå føles det bra, og alt fokus er på å kjempe om ligatittelen, sier Zahid.

- Har du gitt opp tanken på landslagsspill?

- Jeg tenker ikke sånn, og jeg tenker ikke så mye på det. Jeg skal holde fokus på der jeg er, og så får det heller skje når det skjer, om det skjer, sier Zahid.

