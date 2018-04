Zekhnini hetset av LSK-fansen: - Ikke akseptabelt i det hele tatt

Rosenborgs Rafik Zekhnini vet ikke hvorfor kanarifansen skjeller ut ham og familien hans.

LILLESTRØM - ROSENBORG 0-1:

ÅRÅSEN (Nettavisen): Rafik Zekhnini er tilbake i norsk fotball, og fikk sin første kamp fra start i Rosenborg-trøya da Mesterfinalen ble vunnet med 1-0over Lillestrøm på Åråsen på torsdag.

20-åringen, som er på lån hos trønderne fra Serie A-klubben Fiorentina, fikk imidlertid et ublidt møte med kanarifansen egentlig fra første minutt i kampen på torsdag. For Lillestrøm-supporterne møtte den tidligere Odd-spilleren med unison pipekonsert fra start til slutt, og unggutten fikk høre flere skjellsord fra motstanderens supportergruppe.

Uten at han helt vet hvorfor selv.

- Sier som Ronaldo

- Nei, jeg har ingen anelse. Jeg tror det kan være fra en episode i Odd da jeg spilte en god kamp, og det ble litt finter og sånt mot slutten, og etter det har jeg blitt buet på. Så det er egentlig ikke noen grunn, forteller Zekhnini etter kampen.

På spørsmål fra VG om hvordan han liker å bli kalt «jævla rasshøl» av kanarifansen uten grunn, svarer han at det går «helt fint».

- Det fyrer meg bare opp, det. Jeg vil bare vise meg enda mer fram, sier han.

- Jeg hadde som sagt en episode da jeg var i Odd, så jeg er vant til det. Jeg er blitt pepet til før også. Jeg sier som Ronaldo: Jeg blir bare bedre av det, gliser unggutten.

- Hører ting om mamma og pappa

Zekhnini forteller at han fikk en unnskyldning fra lederne av kanarifansen sist gang han møtte Lillestrøm, da med Odd. Uten at det har hjulpet. Snarere tvert imot:

- Det fortsetter jo i dag, og er kanskje enda verre i dag. Folk snakker om familien min. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt. Men som sagt, jeg blir bare fyrt opp av det.

- Hva er det du får høre fra tribunen?

- Nei, det har jeg ikke lyst til å gå inn på. Men jeg hører ting om mamma og pappa som ikke tilhører fotballen i det hele tatt. Det vet alle sammen, og det vet de som sitter der oppe, svarer Zekhnini til Nettavisen, og tenker på Lillestrøm-fansen på tribunen.

- Men det er ikke noe jeg kommer til å tenke på. Det jeg vil tenke på, er at vi vant og kan feire i kveld. Det kan ikke de.

Ingebrigtsen: - Kan ikke holde på som de gjør

Han har ingen intensjoner om å gjøre noe mer ut av meldingene han fikk fra kanarifansen på torsdag.

- Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre noe med. De får holde på som de vil. Så får jeg spille fotball og gjøre det som er jobben min, sier Rosenborg-kanten, som spilte en god match mot Lillestrøm.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen ble ikke spesielt imponert over LSK-fansens oppførsel under Mesterfinalen.

- Det er ikke alle i kanarifansen som tusler hjem og er voldsomt stolte i dag, sier trøndernes sjef etter triumfen over Lillestrøm.

I HUMØR: Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen kunne smile over 1-0-seieren på Åråsen på torsdag, men var ikke like fornøyd med Lillestrøm-fansens oppførsel.

- Fotballkamper skal være noe du kan ta med deg ungene på, og det skal være en familiefest. Da er det en del av dem som ikke kan holde på som de gjør, legger han til.

Tålmodig

Utenom hetsen fra Lillestrøm-supporterne har Zekhnini hatt en god retur til Norge etter en sesong med mye benkesliting i Fiorentina. 20-åringen kom innpå i første serierunde mot Inter, men har siden ikke fått spille for Serie A-klubben.

- Jeg koser meg veldig her. Jeg har utviklet meg som fotballspiller i Fiorentina og hatt noen veldig fine måneder der. Jeg ser frem til å dra tilbake den dagen jeg skal dra tilbake, men akkurat nå er jeg Rosenborg-spiller og jobben skal legges ned her. Så vet jeg at Fiorentina følger med på kampene mine her.

- Hvor lenge kan du slite benken i Fiorentina før du vurderer en permanent overgang til en annen klubb?

- Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har bare tenkt at jeg skal være tålmodig, også vet jeg at min tur kommer. Før sesongen satte jeg meg som mål å debutere i Serie A i løpet av året, og det gjorde jeg i første seriekamp. Selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg spilte mer, men jeg stresser ikke. Jeg er tålmodig og venter på min tur, bedyrer han.

