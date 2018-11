Zlatan-perle kåret til årets mål

Zlatan Ibrahimovics første scoring for Los Angeles Galaxy gikk helt til topps i MLS' kåring av årets mål.

Den svenske fotballstjernen debuterte med et brak for den amerikanske klubben 31. mars, med to scoringer som innbytter i et lokalderby der Galaxy snudde 0-3 til 4-3-seier.

Utligningen, en frekk variant fra 40 meter , er scoringen som er kåret til sesongens beste i Major League Soccer.

Det er supportere som har stemt fram Zlatan-målet blant i alt 16 kandidater fra årets sesong. Svensken var også nominert med en akrobatisk scoring mot Toronto FC, som var hans 500. mål på toppnivå.

