Fotballandskampen mellom Norge og Israel er avlyst

Nye vurderinger fra Helsedirektoratet gjør at Norges Fotballforbund avlyser onsdagens privatlandskamp mot Israel.

Det bekrefter forbundet i en pressemelding.

Beslutningen ble tatt onsdag formiddag, kun noen timer før avspark på Ullevaal stadion. Så sent som tirsdag bekreftet NFF at kampen ville gå som planlagt. Da hadde kommuneoverlegen i Oslo gitt klarsignal for at kampen kunne spilles til tross for at en spiller i den israelske troppen hadde testet positivt på koronaviruset.

Onsdag opplyser NFF at Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger i et møte onsdag og i et påfølgende brev til Norges Fotballforbund.

– Vi har planlagt kampen som vanlig. Etter en smittesituasjon i den israelske troppen klargjorde kommuneoverlegen at kampen kunne gå som normalt. Så ble det gjort en ny vurdering ut over kvelden i går. Det ble vi gjort oppmerksom på i dag, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til NTB.

Han opplyser videre at helsedirektør Bjørn Guldvog kom med en sterk anbefaling om at kampen skulle avlyses.

– Det er for stor risiko med tanke på smittespredning i forbindelse med denne kampen, sier Bjerketvedt.

NFF-toppen påpeker at helsemyndighetene er usikre og derfor ikke velger å direkte avlyse kampen. Samtidig oppfatter NFF anbefaling som så sterk at de ikke har noe annet valg enn å avlyse.

Onsdagens kamp skulle gjennomføres innenfor den strenge UEFA-protokollen som er nedfelt.

– Nettopp på grunn av en streng og effektivt UEFA-protokoll, så har det som har vært av smittetilfeller blitt raskt avdekket og håndtert på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det er også bakgrunnen for at myndigheter over hele Europa tillater kamper i toppfotballen – nasjonalt som internasjonalt. Fordi fotballen tar smittevern på alvor og har ressursene til å følge opp, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Vi har selvsagt forståelse for at det settes spørsmålstegn ved gjennomføring av en landskamp når smittetallene nå går opp. Dette er ett av flere dilemma vi har stått i det siste året. I hele år har vi vært opptatt av å gjennomføre aktivitet innenfor smittevernfaglige trygge rammer. Aldri på bekostning av smittevern, tilføyer han. (©NTB)

