Fotballandslaget: Berg, Henriksen og Lode er koronasmittet – Hansen i ny karantene

Patrick Berg, Markus Henriksen og Marius Lode har testet positivt for koronavirus. Alle har vært i karantene på spillerhotellet i Oslo siden lørdag.

Det opplyser Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

– Spillerne som har avgitt positiv prøve, har vært i karantene på spillerhotellet siden landslagssamlingen ble avsluttet lørdag. De ville ikke risikere smittespredning ved å reise hjem og har fulgt smittevernreglene med bruk av munnbind og praktisert sosial distanse. Spillerne har ikke hatt kontakt med andre personer, sier landslagslege Ola Sand.

Dermed vil ikke smittetilfellene få konsekvenser for helgens runde i Eliteserien.

NFF opplyser at Bodø/Glimt (Berg og Lode) og Rosenborg (Henriksen) er varslet. Spillerne fortsetter å være i isolasjon.

– Dette er veldig synd for Markus. Det eneste som betyr noe nå, er at han ikke blir alvorlig syk, og at alt går bra med ham, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til klubbens Twitter-konto.

Smittet på Norge-samling

12. november fikk landslagstroppen sitt første koronatilfelle da Omar Elabdellaoui fikk påvist smitte. Alle spillerne ble satt rett i karantene på spillerhotellet.

– I Uefa-protokollen tar man høyde for smitterisiko, men målet er å eliminere videre smitte internt og å forhindre smitte til storsamfunnet. I vårt tilfelle var total isolasjon av smittet spiller første grep. Sannsynligvis har denne (Elabdellaoui) vært smitteførende samme dag som positiv test ble avlagt (torsdag 12.11.). Regler for smittevern er fulgt, men mest sannsynlig har én eller flere spillere hatt nær nok kontakt med den aktuelle spilleren til å pådra seg smitte. De tre spillerne var tilnærmet symptomfrie natt til fredag, sier Sand.

Hansen i ny karantene

Det ligger an til en dempet gullfeiring for Berg og Lode i helgen. Bodø/Glimt sikrer serietittelen med poeng mot Strømsgodset søndag. De ville i utgangspunktet ha vært ute av karantene sju timer før kampstart dersom de ikke hadde testet positivt.

Hvis Molde avgir poeng borte mot Stabæk, er seriegullet sikret allerede lørdag.

Rosenborg møter Brann tirsdag. Kampen ble flyttet for å gi André Hansen og Henriksen tid til å rekke kampen etter karantene.

Rosenborg opplyser på Twitter at Hansen testet negativt for korona torsdag, men at han må sitte ti nye dager i karantene. Årsaken til dette oppgis ikke, men meldingen kan tyde på at han har hatt nærkontakt med en av de smittede spillerne.

Dermed ryker Brann-kampen for målvakten. Det er usikkert om Hansen rekker oppgjøret mot Bodø/Glimt 29. november, som vil være ti dager etter hans hittil siste negative test.

