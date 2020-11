Fotballandslaget reiser til Romania og Østerrike med redusert tropp

Norges landslag i fotball spiller nasjonsligakampene borte mot Romania og Østerrike, men det skjer uten spillere fra Eliteserien.

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Troppen hadde egentlig fem spillere fra den norske serien: Sondre Rossbach (Odd), André Hansen (Rosenborg), Marius Lode (Bodø/Glimt), Patrick Berg (Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg). Disse blir ikke med landslaget på utenlandsreise.

– Dette er en krevende situasjon med mange dilemmaer. Vi ønsker ikke å utfordre unntaket vi har fått for innreisekarantene. Vi tenker derfor å la spillere som spiller i norske klubber være igjen i smittekarantene i Norge. Dette gjør vi for å hindre at det sprer seg smitte i det norske samfunnet, sier fotballpresident Terje Svendsen og fortsetter:

– Slik vi vurderer situasjonen, kan norske spillere som er bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge.

Betyr mye

Helsedirektør Bjørn Guldvog åpnet onsdag for å foreta en ny vurdering av karantenebestemmelsene etter reise utenfor Norge. Her har idrettsutøvere et fritak fra reglene.

– De kommende Nations League-kampene betyr mye sportslig for oss. Dersom vi ikke stiller lag, betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko, sier Stefan Johansen og Martin Ødegaard i kapteinsteamet.

– Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang. Disse kampene betyr mye for oss, sier de videre.

Smitte i laget

Det norske laget er i karatene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui fredag fikk påvist koronasmitte. Gjennom dagen var det usikkert hva som kom til å skje med Norges to gjenværende kamper i nasjonsligaen.

Nærkontakter av en smittet person skal i utgangspunktet i karantene. Det sier de norske bestemmelsene. Ifølge NFF er landslagsspillerne blitt testet fire ganger siden ankomst til Norge.

«Det norske landslagsteamet er trygge på at vi håndterer situasjonen med reise, der vi reiser som en gruppe i egen buss, med eget charterfly og bor isolert på hotellet i Romania», skriver fotballforbundet.

Det viser videre til at 55 nasjonale forbund har skrevet under på smittevernprotokollen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

«Det er spilt mer enn 500 kamper i regi av Uefa siden oppstarten i august, kun et lite antall er avlyst. Det har kun vært mulig gjennom et strengt og effektivt smitte- og testregime», står det i pressemeldingen som erstattet en pressekonferanse som var varslet tidligere fredag.

Norge møter Romania i Bucuresti søndag, mens det onsdag venter nytt borteoppgjør mot Østerrike i Wien.

