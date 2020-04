Fotballekspert med advarsel til storklubbene: - Det er uaktuelt

Paul Merson tror at heftige overgangssummer hører fortiden til.

Det forteller Sky Sports-eksperten selv til Daily Star.

Han peker på det faktum at det ikke bare handler om rene overgangssummer, men alle tilleggskostnadene - som lønn og andre bonuser.

- De kan glemme det

Merson er klokkeklar på at Dortmund bare kan glemme å få det de håper for juvelen sin i sommer.

- Det vi hører om at Jadon Sancho skal koste i overkant av 100 millioner pund er sterkt overdrevent, om du spør meg. Borussia Dortmund krever angivelig slike summer for et av de heteste talentene i Europa, men de kan bare glemme det. Det er ingen mulighet for at det skjer. Det er over, borte, ferdig.

Og Merson legger også til følgende:

- Storklubbene kan ikke sette sine ansatte på arbeidsavklaringspenger, for å så oppdrive slike summer i det sekundet overgangsvinduet åpnes igjen. Landskapet har forandret seg - ikke bare for hele jordas befolkning, men også i fotballen. Disse superovergangene kan bli uaktuelle i en god stund fremover.

Merson mener flere av Premier League-klubbene ville opplevd et opprør om de skulle betalt store summer for fotballspillere - i en tid hvor flere klubber har mer enn nok med å holde hodene over vannet.

Jadon Sancho har i lang tid vært koblet med en overgang til Manchester United, og sent i mars bekreftet anerkjente Fabrizio Romano at det var kontakt mellom partene. Han advarte også da mot at det ikke ville bli en enkel overgang å få i havn:

Det er stadig ikke godt å si når fotballen kommer tilbake for fullt, og hvor store endringer det eventuelt blir i tiden som kommer.

Ber om tålmodighet

Når de store fotballigaene i Europa starter opp igjen, er usikkert. Bundesliga kan være i gang igjen allerede i mai, men ligadirektør Christian Seifert ser ikke for seg kamper med publikum før i 2021.

– Det vil være mer enn uansvarlig å tvinge konkurranser til å fortsette før alt er 100 prosent trygt, sier Infantino.

– Hvis vi må vente litt lengre, må vi gjøre det. Det er bedre å vente litt lengre enn å ta en risiko, fortsetter han.

Turkmenistan gjenopptar sesongen 19. april og slutter seg dermed til en svært liten gruppe nasjoner der det spilles fotball midt i koronakrisen.

Økonomisk støtte

Infantino opplyser om at nasjonale fotballforbund som sliter økonomisk på grunn av koronapandemien, vil motta hjelp fra Fifa.

– Vi er i en veldig sterk økonomisk posisjon, men våre midler er ikke Fifas penger. Det er fotballens penger. Så når fotball sliter, må vi vurdere hva vi kan gjøre for å hjelpe. Det er vårt ansvar og vår plikt, sier presidenten.

Fifa jobber nå med å finne gode måter å støtte rammede forbund.