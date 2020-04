Fotballeksperter og fotballsjef samstemte om Premier League: - Dette er løsningen

I Nederland er allerede fotballsesongen over. Nå kan den samme skjebnen vente Premier League, mener eksperter.

Fredag kveld ble det kjent at årets sesong av nederlandske Eredivisie ikke blir gjennomført.

Det ble samtidig bestemt at det derfor heller ikke vil bli kåret noen vinner av årets sesong og det vil heller ikke bli noe opp- eller nedrykk til eller fra ligaen.

- Dette er løsningen

Og skal vi tro fotballeksperten Gary Lineker, kan det fort bli det mest logiske utfallet for Premier League-sesongen også.

- Dette kan vise seg å være den eneste løsningen. Neppe den mest rettferdige, men likevel, skrev eksperten på Twitter.

Og fikk raskt svar av kontroversielle Piers Morgan:

- Jeg tror ærlig talt dette er løsningen. Alle andre løsninger jeg har sett bli foreslått er mer urettferdig enn å bare innse at denne sesongen ikke kan ferdigspilles - og at vi dermed annullerer den. Det har de forstått i Nederland, mens vi desperat forsøker å redde en sesong som ikke kan reddes, svarte Morgan.

Diskusjonen på Twitter fortsatte, og Lineker poengterte at dette kan virke enkelt for mange, men spesielt ikke for Liverpool-supporterne, som på alle mulige måter har gjort seg fortjent til å bli kronet Premier League-mestere ved slutten av sesongen.

- Jeg vil tro Liverpool-supporterne er langt mer bekymret over hvor mange av de som ble smittet av koronaviruset under kampen mot Atlético Madrid på Anfield, den samme dagen WHO erklærte en global pandemi, var det kontante svaret fra Morgan.

Sjefen for fotballforbundet i Nederland, Just Spee, har selv meldt seg inn i debatten om hvordan Premier Legue skal avgjøres denne sesongen.

FOTBALLEKSPERT: Gary Lineker jobber blant annet for BBC som fotballekspert. Foto: David Klein (Pa Photos)

Tviholder på et lite håp

Fotballpresidenten er klar på at det er forskjellige forutsetninger for de forskjellige ligaene, men er ikke veldig optimistisk med tanke på når fotballen starter opp i England igjen.

- I England kommer de til å holde fast på et ørlite håp så lenge det foreligger, men realiteten er at sjansene for å fullføre Premier League-sesongen er små, sa Spee til Mirror.

Og la til:

- Premier League trenger fortsatt mange uker på og fullføres, og jeg tviler på at det er nok tid. Når vi ser hva som skjer med utsettelser fra uke til uke så virker det bare ikke realistisk.

I Eredivisie ble sesongen annullert med Ajax og AZ på toppen med 52 poeng hver, mens i Premier League er historien som kjent en helt annen.

Liverpool troner alene på toppen med sine 82 poeng, hele 25 poeng foran fjorårets vinner Manchester City. Flere mener dermed at Liverpool burde bli kronet til seriemestere uansett hvordan utfallet av sesongen blir.

Det stiller Spee seg noe tvilende til.

- Vi kunne ikke gitt noen tittelen i Eredivisie fordi det var ingen lag som var så langt foran resten. Det blir ikke det samme når Liverpool er så langt i front, men man må også se på hva resten av samfunnet går igjennom for øyeblikket. Burde vi egentlig snakke om seriemestere i et sånt øyeblikk?