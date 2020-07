Fotballfest: Nettavisen viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen

Når Norges heteste fotballag skal ut i kvalifisering til Europa Legue, ser du kampene hos Nettavisen Direktesport.

Ingen norske lag har imponert mer enn Bodø/Glimt denne sesongen, og i august skal serielederne ut i Europa League-kvalifisering.

Torsdag ble det klart at Nettavisen, Avisa Nordland og Amedia har sikret seg rettighetene til kampene. Alle kampene vil bli vist i Amedias sportsportal Direktesport.

Det betyr at Nettavisen-abonnenter og abonnenter av andre Amedia-aviser i hele landet får tilgang til å se Norges beste fotballag på veien ut i Europa for første gang siden 2004.

- Jeg er glad for at vi i Nettavisen og Amedia har sikret oss europacuprettighetene til landets overlegent beste lag til nå i år, sier sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, og legger til:

- Vi gleder oss til å samarbeide med Avisa Nordland om denne fotballfesten!

HERJER: Bodø/Glimt har herjet med motstanderne så langt denne sesongen. Nå skal de prøve seg mot europeisk motstand. Foto: Mats Torbergsen (NTB scanpix)

Bodø/Glimt har vist ellevill form så langt i Eliteserien, og har like greit vunnet alle sine ti spilte kamper. De gulkledde har vartet opp med kruttsterk angrepsfotball, og har scoret vanvittige 38 mål på de ti kampene.

Flere runder

Det er i skrivende stund ikke klart hvem Bodø-laget vil møte i kvalifiseringen. Trekningen av motstander vil skje 10. august, og første kvalifiseringskamp spilles 27. august.

Så spilles andre og tredje kvalifiseringsrunde i september, før det er siste playoff-kamp før gruppespillet 1. oktober.

Glimt er et av tre norske lag som skal delta i Europa League-kvalifiseringen. Glimt og Rosenborg går inn i første kvalifiseringsrunde, mens cupvinnerne Viking går inn i andre kvalifiseringsrunde.

Totalt er det tre kvalifiseringsrunder, samt play-off før et lag er sikret plass i gruppespillet i Europa League 20/21.

