Fotballfolket sitrer før Rajas oppdatering: – Vi har et stort håp

Det er forventning og optimisme å spore i Fotball-Norge foran myndighetenes virusoppdatering torsdag, selv om den økonomiske situasjonen er alvorlig.

Norges Fotballforbund ønsker som kjent å starte opp med ordinær trening i neste uke, for så å kunne åpne fotballsesongen fra 15. juni. Derfor knyttes det stor spenning til hva kulturminister Abid Raja (V) skal legge fram på pressekonferansen der myndighetene kommer med oppdaterte virustiltak og retningslinjer.

Først og fremst ønsker fotballklubbene å få fastsatt en dato for når de kan komme i gang med fotballen igjen.

– Det viktigste er å komme i gang. Det er ekstremt viktig for klubbene å få spille kamper, særlig med tanke på medieavtalen. Det som ligger der av begrensninger for hvordan vi kan bevege oss og slikt, det får vi bare ta med på kjøpet, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til NTB.

– Hvilke forventninger har du til myndighetenes nye råd?

– Vi har et stort håp om at vi kan begynne å trene med kontakt om ikke så lenge. Og så tror vi at det kommer en plan for oppstart av en serie, enten det blir 15. juni eller senere. Jeg synes alle signaler nå tyder på at det skjer noe, og at det blir en annerledes pressekonferanse nå enn for en uke siden, fortsetter Hansen.

Trenger inntekter

Daglig leder John Harald Log i FK Haugesund er også svært spent på hva som kommer fra Raja rundt en mulig fotballoppstart. Han sier det å få en dato for når det kan spilles fotballkamper igjen, er avgjørende for klubbens økonomi.

– Det er det som er viktig for oss. Det kommer ingen penger inn til oss ved at vi begynner å trene. Men når vi spiller kamper, da leverer vi varen. Da har vi noe vi kan selge og som vi kan få noe igjen for fra våre samarbeidspartnere. En stor bedrift som ikke kan levere varen, den sliter.

– Vi må ha noe å forholde oss til. Jeg vil ikke si at jeg regner med at det kommer noe i morgen (torsdag), men jeg håper det kommer noe positivt, sier Log.

Han understreker at FKH følger rådene som kommer fra myndighetene uansett, men at de håper på «grønt lys» for fotballkamper.

– Sett ut fra vårt ståsted, så ønsker vi jo å komme i gang. Men man må jo se alt under ett her. Vi må forholde oss til at det er en pandemi i verden. Samtidig har jeg tillit til at folk i styrende organer har kunnskap nok til å gjøre de riktige valgene.

Krevende regler

Kulturminister Raja har fått mye kritikk fra både politikere og idrettsledere for at han har holdt fotballen på pinebenken enn så lenge. Nå som det ser ut til at eliteseriestarten kommer nærmere, gleder spillere, trenere og støttespillere seg til å komme i gang, forteller Hansen og Log.

– Vi har snakket med spillerne regelmessig, og de har vært ved godt mot, og det har ikke vært noen frykt (for koronaviruset) å spore. Nå har vi gått lenge og sparket oss selv i beina. Det skal bli veldig godt å komme i gang, sier Mjøndalen-treneren.

Han sier samtidig at det blir krevende nok å følge NFFs detaljerte regelforslag for gjennomføring av både trening og kamper.

– Det er et stort ansvar som ligger på oss som klubb. Det er ikke noe problem med ressurser til å håndtere det, men det gir jo en helt ny hverdag og en ny måte å jobbe på. Det kommer til å kreve ganske mye av oss, i hvert fall i startfasen.

– Det er klart det ligger en masse utfordringer der, men dette er en måte å komme i gang på. Da må man bare være med på det, fastslår Log i Haugesund.

