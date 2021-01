Fotballforbundet beklager at kvinneklubbene ble holdt utenfor forhandlinger

Norges Fotballforbund beklager i et brev til klubbene i Toppserien og 1. divisjon kvinner at kvinneklubbene ble holdt utenfor forhandlingene om ny medieavtale.

VG har lest brevet som er sendt til klubbene. Det kommer vel to uker etter at klubbene i et åpent brev til forbundsstyret ga uttrykk for sin misnøye med den nye medieavtalen for 2023 til 2028. NFF forhandlet fram avtalen med TV 2 uten at Toppfotball Kvinner fikk delta.

– Vi retter en uforbeholden beklagelse for at vi i Fotball Media-fellesskapet ikke knyttet toppfotballklubbene tettere på forhandlingene om ny medieavtale. Vi ble rett og slett for tekniske i vår vurdering av hvem som skulle inngå i forhandlingene, vi holdt fast i hvordan dette er regulert i dagens regelverk. Ved dette feilvurderte vi hvordan dette ville lande hos dere. Vi er lei oss for den unødvendige frustrasjonen dette har skapt, skriver NFF.

Det tas godt imot.

– Det er en tydelig melding. De legger seg flat. Jeg synes det er veldig fint at de kommer på banen og forplikter seg med dette brevet. Nå handler det om å få fortgang i samarbeidet mellom klubb og NFF for å videreutvikle vårt produkt, sier kommersiell leder Stian Nygaard i Avaldsnes til VG.

– Vi forventer at NFF melder seg på og begynner å snakke om ressursbruken inn mot kvinnefotballen. Fortsatt er det sånn at det er smuler igjen til kvinnene når det gjelder overføringer.

Han ønsker at politikerne involverer seg sterkere.

Fotballpresident Terje Svendsen sier til VG at NFF skal i forhandlinger med interesseorganisasjoner angående fordeling av inntekter i den nye medieavtalen og vil ta et snarlig initiativ til dialog om dette.

