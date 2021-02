Fotballforbundet har kompensert Israel for avlyst landskamp

Norge skulle opprinnelig møtt Israel til privatlandskamp i fotball i fjor høst. Nå er partene enige om beløpet israelerne får for det avlyste oppgjøret.

Det skriver Dagbladet.

Etter at kampen ble avlyst få timer før avspark grunnet en positiv koronatest, mente Israel at de hadde krav på kompensasjon for å ha brukt mye ressurser på å komme seg til Norge.

Beløpet partene nå er enige om, lyder på 100.00 euro. Det tilsvarer rundt én million norske kroner.

Assisterende generalsekretær i NFF, Kai-Erik Arstad, sier til Dagbladet at det var penger Israel hadde knyttet direkte opp mot at kampen skulle spilles de nå får tilbake.

– Vi satte opp et regnestykke og ga dem et tilbud på 100.000 euro. Det aksepterte de, sier han.

Kampen ble avlyst etter at Israel fikk påvist covid-19 i troppen, noe som gjorde at lagene fikk forbud mot å spille kampen grunnet norske smittevernregler.

Arstad sier videre at Norges Fotballforbund fikk en anbefaling fra UEFA om å kompensere Israels utgifter i forbindelse med kampen.

(©NTB)

Reklame Wayne Rooney har hentet Manchester United-kaptein