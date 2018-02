Fotballforbundet vil ha ny øverste sjef for landslagene

Sier at de ikke har vurdert den nye stillingen opp mot toppfotballsjefen.

Norges Fotballforbund (NFF) skal ansette en elitefotballsjef, som skal være øverste sjef for landslagene, men har ikke vurdert den opp mot toppfotballsjefen.

Planene om omstrukturering i organisasjonen ble presentert på et pressetreff på Ullevaal stadion tirsdag. Målet er å styrke satsingen på elitefotball/landslag. Sportsavdelingen i NFF blir delt i to, med en leder for breddefotball og en leder for elitefotball.

- Det vi egentlig gjør er å løfte ut landslaget og alt som har med landslagene å gjøre, og gi det en egen leder. I tillegg har vi lederen for bredde. Økt innsats på spillerutvikling på toppnivå, tilrettelegging for de beste talentene, kompetanseheving, analyse og ikke minst tettere samarbeid mellom landslag og klubb er sentralt, sa generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

- Øverste sjef

Elitefotballsjefen rapporterer til generalsekretæren, men skal ha hovedansvaret for landslagene.

- Det blir øverste sjef, som skal lede og administrere hele eliteområdet/landslagene, sa Bjerketvedt.

- Blir det den samme jobben som Nils Johan Semb har som toppfotballsjef?

- Så langt har vi ikke kommet ennå. Nå har vi bare vært opptatt av strukturen og dele i to. Nå begynner jobben med å definere stillingene, kravene og organisasjonen i detalj. Det er neste fase, svarte han.

- Kan dere ha både en toppfotballsjef og en elitefotballsjef?

- Det har vi ikke vurdert ennå.

Tidligere landslagstrener Nils Johan Semb har vært toppfotballsjef siden 2009. Sembs stilling har vært heftig diskutert, særlig etter kvinnelandslagslaget EM-bom og herrelandslagets mesterskapstørke.

Erkjennelse

Semb ledet Norge til EM i 2000. Siden da har ikke A-landslaget kvalifisert seg for EM eller VM. Det er hovedårsaken til at fotballforbundet nå tenker nytt.

- Det er rett og slett fordi vi har erkjent at vi ikke har nådd mesterskap på herresiden på veldig lenge. Så ser vi også at vi har noen utfordringer internasjonalt på kvinnesiden. Det betyr at vi må gjøre noe. Det vi gjør da er å tenke på hva vi trenger av kompetanse og ekstra ressurser. Da er det naturlig å se på en annen organisering. Og så er det at samarbeidet mellom klubbene og landslagene må bli bedre. Det må vi ta ansvar for. Vi må etablere et faglig fellesskap mellom landslagssjefene og utviklingssjefene eller topptrenere, forklarte Bjerketvedt.

Det vil føre til at Lars Lagerbäck og landslagssjefene vil søke mer kontakt med klubbene.

- Absolutt. Lars er en av dem som brenner for denne kontakten. På dette spørsmålet er han en inspirator, så ja, definitivt, sa generalsekretæren.

- Vi har en utfordring i dag. Vi har mange talenter opp til 19 år. Og vi spiller jevnt med mange av de beste i Europa. Når de tar steget enda litt lenger opp er de plutselig ikke på samme nivået med sammenlignbar alder. Dette er et mysterium som vi må finne ut av. Vi har en god skolering og bredde i toppen fra 15 år og oppover, men vi misser det siste trinnet. Det må vi finne ut av, avsluttet han.

(©NTB)

Mest sett siste uken