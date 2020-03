Fotballjentene får hilseforbud under Algarve Cup

Stine Hovland meldte forfall til Algarve Cup. Nå er den lagt ned hilseforbud for lagenes spillere. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

For å unngå spredning av koronaviruset er de deltakende nasjonenes landslagsleger enige om at håndtrykk ikke skal utveksles under Algarve Cup i fotball.

Det blir dermed ingen håndhilsing mellom spillere, ledere og dommerne før og etter kampene under turneringen i Portugal. Norge møter Danmark i sin første kamp i Parchal onsdag. – Det er en avgjørelse som er blitt tatt. Alle lagenes leger møttes og ble enige om at spillere og ledere ikke få ta hverandre i hånden, bekrefter Sveriges pressesjef Fredrik Madestam til svenske Fotbollskanalen. Sverige, som innleder sin turnering mot Tyskland, har dessuten utelatt Linda Sembrant fra troppen ettersom hun spiller for Juventus i Torino i Nord-Italia. Det er nettopp i Nord-Italia at koronaviruset har fått stor spredning. Den norske Milan-spilleren Stine Hovland meldte forfall for Norge etter at klubben hennes Milan la ned reiseforbud for sine spillere på grunn av koronaviruset. Også Sembrants danske kollega i Juventus, Sofie Junge, ble nektet å spille. Italia deltar samtidig i Algarve-turneringen med hele ti Juventus-spillere. (©NTB)

