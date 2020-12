Fotballprofilen trodde ikke det han så da han åpnet telefonen etter kamp: - Det er galskap

Ryan Sessegnon trengte ikke tenke seg om før han fortalte verden hva som ventet han etter en fotballkamp.

Sessegnon spilte sin første kamp på utlån fra Tottenham til Hoffenheim, i den tyske Bundesligaen 2.november tidligere denne sesongen.

Debuten Sessegnon fikk var ikke den debuten han hadde håpet på. Hoffenheim måtte se seg slått 3-1 av Union Berlin.

- Tenkte at det ikke føles ekte

Ikke bare ville det vise seg å bli en tøff kamp på fotballbanen, men også utenom det -sportslige for 20-åringen.

Sessegnons sosiale medier viste seg å være fylt med avskyelige og kvalmende rasistiske kommentarer.

- Jeg har sett på det, og tenkte at dette ikke føles ekte. Det ser ikke ekte ut, men selvfølgelig er det det. Det er Instagram, det er en ekte konto og noen har sendt dette til meg, sier Sessegnon til britiske Sky Sports News.

Han kom fort til beslutningen om å dele hva han opplevde.

- Jeg trengte ikke tenke over det. Jeg visste jeg måtte dele det til alle. Slikt er ikke akseptabelt disse tider, det er galskap, vi er i 2020, og det foregår fortsatt. Det er noe jeg føler veldig på, så jeg måtte publisere det.

Sessegnon endte med å publisere det på Instagram. Responsen han fikk på innlegget var utelukkende positiv, og støtten fra låneklubben Hoffenheim var solid. Klubben sier de representerer toleranse, integrering og respekt.

Demonstrerer mot rasisme

Kun noen dager senere reiste Hoffenheims spillere en hånd i været, etter en scoring i Europa ligaen. Dette var i solidaritet for Sessegnon.

Selv om Sessegnon har lært seg å håndtere slike situasjoner ved å ha gode mennesker rundt seg, har det ikke stoppet han fra å bli veldig sint.

- Det får deg til å skrike, man blir forvirret samtidig også. At folk kan si slikt bare på grunn av hudfargen din gir ikke mening.

Han forteller at han var sint de første to-tre dagene, men at han måtte roe seg ned for å få det til å kunne gi mening.

Å fortsette å spille kamper for å motbevise det som ble skrevet om han, var det eneste Sessegnon følte var riktig.

Sessegnon poengterer hvor viktig han synes protesten mot rasisme i fotball og idrett er, sittende på et kne, med en hånd i været.

- Det er 100 prosent det riktige å gjøre. Vi kommer til å gjøre det helt til det skjer en endring. Jeg håper og tror på null rasisme, sier han.

Skryt av Mourinho

Unggutten viste tydelig at han nektet å la hendelsen ødelegge hans tid i Tyskland. Dette viste han ved å bli kåret til månedens spiller i Hoffenheim, og gjør godt inntrykk i både Bundesligaen og sin gamle klubb Tottenham.

Sessegnon får meldinger av Tottenham-trener Mourinho etter spilte kamper i utlåns-klubben.

- Da jeg scoret skrev han, «bra mål, fortsett med det,» i en motiverende melding, sier han.

Sessegnon er på utlån til Hoffenheim til sesongen er ferdig, men holder kontakten med flere av spillerne i Tottenham. Han er også en del av lagets gruppechat.

- Målet er å komme tilbake til Tottenham Hotspur Stadium. Derfor er jeg her, for å få mer erfaring, flere kamper i en topp-liga, for og så komme tilbake å være klar for å spille kamper med Spurs neste år.

Hoffenheim ligger på 12.plass i Bundesligaen. Tottenham ligger på 1.plass i Premier League, og skal i kveld kjempe om tre poeng mot Liverpool.

