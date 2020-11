Fotballprofiler lanserer ny nett-TV-kanal

I desember dukker det opp en ny nett-TV-kanal som tilbyr en abonnementsløsning med «deilig fotballinnhold hver dag», ifølge Aleksander Schau.

14. desember åpnes kanalen fotball.tv. Der blir det fem ukentlige programmer om fotball fra mandag til fredag med forskjellige temaer hver dag. Kvartetten som står bak, er Aleksander Schau, Thomas Aune, Tor-Kristian Karlsen og Frode Lia.

Aune har i en årrekke produsert fotballinnhold på radio og TV, ofte sammen med Schau. Karlsen har blant annet vært sportsdirektør i Monaco og speider i klubber som Bayer Leverkusen og Zenit St. Petersburg. Han ga seg som sportslig leder i Start for et snaut år siden etter to år i jobben.

Lia var redaktør for fotballtidsskriftet Josimar fra 2009 til han ga seg i 2018. Ideen til en ny TV-kanal var det Lia som hadde. De tre andre tente umiddelbart på ideen og gikk i gang med arbeidet.

Utvides

TV-kanalen vil tilby engelsk fotball, norsk fotball, internasjonal fotball, europeisk fotball og et eget kvinnefotballmagasin.

– Så vil vi etter hvert utvide med noen dokumentarer, debattprogrammer og kvisser med liveshow. Vi har en liten pandemi gående, så det er ikke så lett med publikum, men det kommer jo en vaksine en vakker dag, sier Schau til NTB.

Lokalet deres er i Oslo sentrum mellom Grønland og Gamlebyen. Schau sier at mye oppussing og bygging gjenstår, men at de foreløpig ligger litt foran skjema.

– Hele historien

Schau påpeker at kanalen ikke vil ha de samme begrensningene som lineær TV har med reklame og sendeskjema. På den måten kan de avslutte når noe er ferdig diskutert, men også fullføre et resonnement.

– Vi behøver verken å tvære ut eller avslutte for tidlig. Vi gir temaene den tiden det fortjener. Det tror jeg folk vil sette pris på.

– Ofte får man en følelse av å «rushe» ting litt. Jeg har laget mine døgn og uker og måneder med direkte TV, og det er kjempegøy. Vi vil også gå live, men på TV er det reklamepause og et avspark i andre enden – man har låst tidsbegrensning. Den er borte nå. Det er gøy, forklarer Schau.

Livets rett

Han er ikke i tvil om at det er et marked for det nye konseptet.

– Jeg vet det kommer til å bli kjempegøy. Se på den lista med folk vi er i ferd med å samle inn her. Vi leker ikke butikk, forteller han.

Kommentatorer, journalister, nåværende og tidligere fotballspillere er blant folkene man får se på nett-TV-skjermen. Når det skal diskuteres tysk fotball, vil for eksempel Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet og TV-profil Asbjørn Slettemark bli å se i studio, forteller Schau.

– Folk som har spilt på øverste nivå, kommer inn og skal snakke om det de elsker høyest etter kone, mann og barn, sier den tidligere TV 2-profilen og legger til:

– Jeg gleder meg veldig til 14. desember. Jeg er ikke spent, jeg bare gleder meg. Jeg vet dette er noe jeg ville sett på selv. Vi lager ting vi selv har lyst til å se på. Da skal det ikke stå på kjærlighet og innsats.

