Fotballsesongen i Frankrike spilles ikke ferdig

Sesongen for alle lagidretter i Frankrike er innstilt, bekrefter landets statsminister. Fotballen går løs på 2020/2021-sesongen når det er mulig.

Statsminister Édouard Philippe orienterte tirsdag ettermiddag den franske nasjonalforsamlingen om kommende tiltak for å holde kontrollen over koronasmitten i Frankrike.

Philippe slo fast at det for alle lagidretter ikke er mulig å fullføre sesongen, og viste særlig til de to øverste fotballigaene og rygbyligaen Top 14. Dette kan få konsekvenser for Paris Saint-Germain og Lyon i Champions League, en turnering Uefa tidligere har ønsket ferdigspilt i august.

Ifølge Philippe er det fortsatt helt uvisst når det igjen kan spilles fotball i Frankrike, og det er heller ingen planer om å tillate organisert trening for kontaktidretter.

Han åpner imidlertid for praktisering av individuelle idretter.

– På gode dager vil det være mulig å praktisere individuelle idretter utendørs under forutsetning av at reglene for blant annet sosial distansering overholdes, sa statsministeren.

Det er fortsatt uvisst om Tour de France kan gjennomføres. Rittet ble tidligere i april utsatt til i slutten av august, men bare smittesituasjonen kan avgjøre om sykkelklassikeren kan gå av stabelen.

(©NTB)