Fotballskandale i Hellas: Olympiakos kan sendes ned en divisjon

Nå går den norske landslagsspilleren en usikker fremtid i møte.

Det melder greske SDNA, her gjengitt av Daily Mail. En kampfiksingsskandale fra 2015 skal nå nemlig etterforskes på nytt.

Det er storklubben Olympiakos som nå kan få alvorlige sanksjoner mot seg. Der spiller blant annet norske Omar Elabdellaoui.

Etterforskningen skal dreie seg om en kamp i februar 2015 mot Atromitos som Olympiakos vant 2-1. Athen-klubben vant serietittelen denne sesongen, samtidig sikret Atromitos seg en plass i kvalifiseringen til Europa League.

Ifølge flere greske kilder skal også flere andre kamper nå ses nærmere på.

I HARDT VÆR: Olympiacos- og Nottingham Forrest-eier, Evangelos Marinakis, feirer etter avansementet mot Arsenal i Europaligaen. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Tyske Bild rapporterer at etterforskningen fokuserer hovedsaklig på Olympiakos-eier Evangelos Marinakis. Den greske skipsrederen risikerer en bot på 2,5 millioner euro og en livstidsutestengelse fra all involvering i fotball.

Også Giorgos Spanos som eier Atromitos er mistenkt i saken i likhet med et dusin andre ledere, trenere og dommere.

Det meldes at klubben nå fort kan bli sendt ned til andre divisjon i Hellas.

Marinakis er også eieren av Nottingham Forest, som til daglig spiller i Championship.

Før utbruddet av koronakrisen, toppet Olympiakos den greske serien med 66 poeng etter 26 kamper spilt. De har til gode å tape en eneste seriekamp denne sesongen.

Også i Europaligaen har den greske storheten imponert, blant annet da de sendte Arsenal ut på et dramatisk sent bortemål. I neste runde venter i teorien to tøffe kamper mot Wolverhampton.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Omar Elabdellaoui uten hell.