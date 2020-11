Fotballspiller dømt for drap etter fyllekjøring

Joao Maleck satte seg i bilen etter en kveld på byen - det fikk fatale konsekvenser.

Den tidligere Porto- og Sevilla-spilleren Joao Malec er dømt til tre år og åtte måneder i fengsel etter at han kjørte på og drepte ekteparet Maria Fernanda Peña og Alejandro Castro i den meksikanske byen Zapopan, vest for Guadlajara, i fjor sommer.

Maleck er også dømt til å betale 932.000 pesos - rundt 425.000 i erstatning til parets barn.

Ifølge El Universal kan imidlertid Maleck slippe ut av fengsel allerede etter 15 dager dersom han betaler en bot på tre millioner pesos - i underkant av 1,4 millioner kroner.

Det var tidlig morgen 23. juni i fjor det fatale skjedde, da Maleck var hjemme i Mexico etter å ha vært lånt ut fra Santos Laguna til spanske Sevillas reservelag den sesongen.

Klokken 09.00 kjørte han sin Ford Mustang i stor hastighet inn i bilen til det meksikanske ekteparet, som mistet livet.

FRA NATTKLUBB TIL BILEN: Joao Malec festet og drakk alkohol kort tid før han kjørte ned det meksikanske ekteparet.

Maleck, som har sittet varekektsfengslet siden den dagen, ble funnet skyldig i å ha kjørt langt over fartsgrensen, samt at blodprøver viste at han hadde alkohol i blodet.

Fotballspillerens agent hevder klienten har modnet siden ulykken og håper nå at han så fort som mulig kan returnere til et tilnærmet normalt liv.

- Han trener hardt i fengselet og har begynt med doble treningsøkter. Han har også en streng diett, som han følger, sier Albert Gonzalez.

De etterlattes bistandsadvokat sier de vil anke dommen og argumentere for at Maleck bør få en strengere straff.

- De døde 26 og 33 år gamle - med alle drømmer om å stifte sin egen familie. Det er ikke rettferdig at denne personen har tatt livet deres. Jeg forlanger rettferdighet, og jeg kommer ikke til å gi meg før jeg får det, sier Maria Penas mor.

Maleck har i tillegg til å spille for FC Portos og Sevillas reservelag, representert Mexico på U20-nivå.