Fotballstjernene hjelper til i kampen mot koronaviruset

Premier League-profilene Heung-min Son og Paul Pogba er blant dem som allerede har kommet med bidrag i kampen mot pandemien.

Verden er rammet av et utbrudd av koronaviruset SARS-CoV-2 som sprer seg ukontrollert i store deler på kloden.

- Dette viruset viser at man ikke er immun selv om man er involvert i fotball, skrev Liverpool-manager Jürgen Klopp i et åpent brev til sine egne supportere forrige uke.

Og bevisene på det har vært mange den siste tiden. Den norske landslagsspilleren Morten Thorsby er blant mange spillere som har blitt smittet av viruset og stadig hører vi om nye tilfeller.

Men mens fotballstjernen til nå tilsynelatende har blitt tatt godt hånd om, er det en frykt blant enkelte eksperter at viruset på sikt kan kunne ramme de aller fattigste i verden, uten tilgang på ordentlig helsehjelp, hardt.

Den frykten virker enkelte fotballprofiler å dele.

STOR STJERNE: Tottenham-spiller Heung-min Son er én av de største stjernene i Sør-Korea. Foto: Nick Potts (AP)

Son donerer penger



Tottenham-stjernen Heung-min Son er nå blant dem forsøker å bidra med hjelp. Sons hjemland Sør-Korea er blant landene som har flest smittetilfeller med over 8400 registrerte tilfeller.

Nå har koreaneren donert litt over 800.000 kroner til den humanitære organisasjonen Good Neighbours International. I en kommentar forteller Son at han vil hjelpe i kampen mot viruset.

- Jeg ønsker å bidra til at Covid-19 ikke lenger sprer seg, og til de i faresonen, så håper jeg at dette hjelper, forteller Son ifølge London Evening Standard.

Pogba med innsamlingsaksjon

Også Manchester United-stjerne Paul Pogba engasjerer seg i kampen mot koronaviruset.

I forbindelse med sin egen bursdag på søndag startet Pogba en innsamlingsaksjon sammen med Unicef.

På Instgram skriver franskmannen at han håper å samle inn nærmere 300.000 kroner og at han vil doble den summen som de til slutt står igjen med.

- Pandemien er noe som påvirker livene og helsen til mange, inkludert barn. Et stort utbrudd kan få store konsekvenser for spesielt fattige og utsatte barn, skriver Pogba på Instagram.

Chelsea låner bort hotell



Han oppfordrer nå alle om å stå sammen i kampen mot viruset og oppfordrer sine følgere til å hjelpe til.

Flere og flere fotballstjerner gjør også nå det samme som Son og Pogba.

En rekke klubber har allerede kommet med bidrag og donasjoner. Napoli-stjerne Lorenzo Insigne har ifølge Gazzetta dello Sport donert over en millioner norske kroner til sykehus i Campania-regionen i Italia. Det samme har Juventus-stjerne Leonardo Bonucci gjort i Torino.

Også flere italienske storklubber har kommet med bidrag. Det har også Premier League-klubben Chelsea som onsdag melder på egen nettside at de har gjort hotellet ved Stamford Bridge tilgjengelig for helsearbeidere de neste to månedene.

Klubbeier Roman Abramovitsj tar hele regningen.

