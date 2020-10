Fotballstjerner slipper politisak etter smittetabbe – mister trolig landskamp

De engelske landslagsstjernene Jadon Sancho, Ben Chilwell og Tammy Abraham blir ikke etterforsket for å ha brutt nasjonale smittevernregler.

Det melder Sky Sports med henvisning til en pressemelding sendt ut av britisk politi tirsdag. Der fremgår det at politiet ikke etterforsker episoder relatert til viruspandemien etter at de har skjedd.

Den britiske tabloiden The Sun meldte mandag at fotballstjernene Sancho, Chilwell og Abraham brøt sentrale smittevernregler da de lørdag deltok på en bursdagsfest for sistnevnte. 20 personer var samlet.

Av hensyn til faren for smittespredning kan maks seks personer som ikke tilhører samme husstand, samles i Storbritannia i øyeblikket.

Det er straffbart å bryte smittevernreglene, men politisak blir det likevel ikke av saken som involverer de engelske landslagsspillerne.

Kan miste landskamp

«I de tilfellene der vi blir oppmerksomme på at det pågår et smittevernbrudd, vil tjenestemenn søke å snakke med, forklare og oppmuntre folk til å følge reglene, med håndheving som en siste utvei», står det i tirsdagens pressemelding fra politiet.

«Når vi blir gjort oppmerksom på påståtte regelbrudd etter hendelsen, vil ikke offiserer ha hatt muligheten til å snakke med, forklare eller oppmuntre, og de involverte vil ikke ha hatt muligheten til å respondere positivt på den prosessen – som folk flest gjør», heter det videre.

Det anses derfor ikke som hensiktsmessig ressursbruk å etterforske slike saker i ettertid.

Sky Sports skriver samtidig at Det engelske fotballforbundet (FA) fortsatt ser på saken, og at det er lite trolig at Abraham, Chilwell og Sancho er aktuelle for torsdagens kamp mot Wales.

Mandag opplyste FA at trioen foreløpig ikke får slutte seg til troppen, fordi man må klarlegge om de utgjør en smittefare for lagkameratene.

Beklaget

Chelsea-spiss Abraham ga selv en uttalelse til The Sun mandag der han beklager lørdagens sammenkomst.

– Jeg kom hjem og oppdaget at det var en liten overraskelsesfest, sa han til avisen – og la til:

– Selv om jeg var helt uvitende om at denne var planlagt, vil jeg helhjertet beklage den naiviteten organiseringen og deltakelsen i sammenkomsten viser.

Ifølge Sky Sports skal landslagssjef Gareth Southgate være lite fornøyd med situasjonen som har oppstått rundt tre av hans spillere. Det er heller ikke første gang at engelske landslagsspillere bryter smittevernregler. Under den forrige landslagssamlingen ble Manchester Citys Phil Foden og Manchester Uniteds Mason Greenwood kastet ut av troppen i forbindelse med bortekampen mot Island.

De to Premier League-stjernene hadde besøk på spillerhotellet i Reykjavik, hvilket var et brudd på det engelske lagets interne regler.

(©NTB)