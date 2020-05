Fotballtopp røper diskusjon om kortere omganger i Premier League

Premier League-kampene kan bli spilt over mindre enn 90 minutter når sesongen gjenopptas, hevder spillerforeningens sjef Gordon Taylor.

Det jobbes på spreng med å spikre et opplegg som skal gjøre det medisinsk forsvarlig å gjenoppta kampaktiviteten på øverste nivå i engelsk fotball under viruskrisen. 92 kamper gjenstår av inneværende sesong.

Blant tiltakene som vurderes er spill på nøytrale baner og ekstra innbyttere.

I et intervju med BBC røper nå lederen for den engelske spillerforeningen (PFA) at et annet grep også diskuteres som en del av «Prosjekt restart». Det handler om å korte ned omgangene.

– Vi vet ikke hva som skjer i framtiden, men det vi vet er hvilke forslag og ideer som er lansert. Flere innbyttere, kamper som kanskje ikke spilles over 45 minutter hver vei, nøytrale baner, det er mange ting, sier Gordon Taylor ifølge Daily Mail.

– Nå forsøker vi å vente og se hva forslagene går ut på, og å ha anstendighet til å la managerne, trenerne og spillerne komme til et gjennomtenkt standpunkt, tilføyer han.

Bekymring blant spillerne

På spørsmål om det å øke antall innbyttere kan redusere behovet for å korte ned omgangene, svarer Taylor at «det er mange muligheter».

Foreningslederen understreker videre at det viktigste hensynet å ta er om sesongen kan fullføres på en trygg måte for aktørene.

Nylig ga Manchester City-stjernen Sergio Agüero uttrykk for at «majoriteten» av spillerne er redde for å skulle spille fotball igjen så lenge viruspandemien fortsatt herjer. Argentineren argumenterte med hensynet til smittefare for venner og familier.

– Sergio er en spiller i toppklasse og har rett til sine meninger, sier Taylor og legger til at det er naturlig å være engstelig for egen sikkerhet.

Utsatt møte

Premier League-klubbene skulle ha møttes til en ny felles videokonferanse 7. mai. Det skal nå være utsatt til over helgen. Årsaken er at britenes statsminister Boris Johnson skal snakke om hvordan Storbritannia gradvis skal åpnes opp kommende søndag.

Opprinnelig var det meningen at Johnson skulle holde denne pressekonferansen torsdag.

Johnsons oppstartsplan for hele nasjonen vil også ha innvirkning på hvordan fotballen og Premier League må agere i ukene som kommer.

Det er ventet at klubbene skal holde en avstemning om hvorvidt sesongen skal restartes eller ikke. Det er kommet henvendelser fra minst seks klubber om at de ønsker å spille kampene på nøytrale baner.

Ifølge regelverket må 14 av 20 klubber støtte en plan om å restarte årets Premier League med en mulig åpningsdato 12. juni.

