Fotballtopp vil ha hjernerystelse-bytter etter demensalarm

Den engelske fotballpresidenten Greg Clarke mener egne spillerbytter til bruk ved mistanke om hodeskade må introduseres i fotballen «så raskt som mulig».

Utspillet kommer som følge av at en fersk studie ved Universitet i Glasgow viser at fotballspillere har tre og en halv gang så stor sannsynlighet som andre mennesker for å dø av nevrodegenerativ sykdom.

Nevrodegenerativ sykdom er en paraplybetegnelse for flere tilstander som primært påvirker nervecellene i hjernen.

Studien, som ble publisert mandag denne uken, er gjennomført på oppdrag av Det engelske fotballforbundet (FA) og spillerforeningen PFA. Funnene tar utgangspunkt i legejournaler fra 7.676 profesjonelle fotballspillere som var aktive i skotsk fotball i perioden 1900 til 1976.

Presenterer funn

Fotballpresident Clarke er ventet å presentere funnene når toppene i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) møtes til styremøte i Shanghai i neste uke. Han sier fotballmiljøet må få kunnskap om hvorvidt gjentatte hodestøt mot ballen eller mangelen på korrekt behandling av hjernerystelser, bidrar til å øke risikoen for utvikling av demens.

– Én av tingene jeg har presset på for å gjøre, og jeg har snakket med FIFA og UEFA om dette, er å innføre hjernerystelse-bytter så fort som mulig, sier Clarke – og utdyper:

– Hvis noen har en hodeskade, ønsker vi ikke bare å ha en lege som ser til vedkommende raskt og sier «du er OK» eller «du er ikke OK». I stedet kan du sende en annen spiller inn på banen for å spille mens vedkommende får grundig tilsyn, og på den måten fjerner vi tidspresset på leger som skal ta svært viktige medisinske beslutninger.

International Board (IFAB), som forvalter fotballens regelverk, skal diskutere nettopp problematikken rundt hjernerystelser og hodeskader på et møte i Zürich onsdag.

Sint

Ledelsen i spillerforeningen PFA har måttet tåle tøffe beskyldninger om at den ikke har foretatt seg nok i diskusjonen rundt hodeskader i fotballen. Familien til tidligere West Bromwich-spiller Jeff Astle har vært blant de skarpeste kritikerne. Astle døde i 2002 av hjernesykdommen CTE, og dødsfallet settes i sammenheng med at gjentatte headinger på fotballen.

Den tidligere engelske fotballspilleren Chris Sutton har anklaget Taylor for å skuffe spillerne han representerer. Suttons far er rammet av demens.

– Bekreftelsen på at det er en sammenheng mellom fotball og demens gir meg ingen tilfredsstillelse. Det gjør meg sint, skriver fotballprofilen i sin spalte i avisen Daily Mail.

– Sint på vegne av min far Mike og andre fotballspillere som dør på den verste og mest ydmykende måten. Sint med tanke på de framtidige generasjonene som også vil lide, fordi denne studien kommer 15 år for seint, fortsetter Sutton.

Han mener studien burde ha blitt bestilt og igangsatt allerede i kjølvannet av Astles død i 2002.

