Lederne i Norges 18 fotballkretser roper et felles varsku til regjeringen og hevder tiden er i ferd med å renne ut med hensyn til å gjenåpne breddefotballen.

Utspillet kommer i et åpent brev kretslederne har sendt regjeringen. Der bes det innstendig om at de delene av norsk fotball som fortsatt ikke har fått klarsignal til å starte opp full aktivitet, får nettopp det senest 1. august.

Sist fredag ble det kjent at myndighetene ikke vil åpne opp for kamper og treninger i breddefotballen i juli. Bakgrunnen er frykten for en oppblussing av koronasmitte. Når klarsignalet kan komme for de delene av idretten som fortsatt må begrense sin aktivitet, er uvisst. Det neste møtet mellom Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund og den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet skal være berammet til 10. august.

En ytterligere utsettelse av oppstarten ser lederne i landets 18 fotballkretser mørkt på.

«Uten normal trening fra senest 1. august, kan vi gå glipp av årets fotballsesong. Det høres kanskje ut som krisemaksimering at tiden er i ferd med å renne ut, men den er det. Det er krise!», heter det i brevet som nå er sendt regjeringen.

Henger sammen

Brevet er undertegnet av Tore-Christian Gjelsvik, leder i Hordaland fotballkrets.

«Vi har et sterkt engasjement for samfunnet, idretten og folkehelsen, og føler nå at vi har en regjering som ikke ser konsekvensen av ikke å slippe til den siste delen av norsk fotball», heter det videre.

I slutten av juni ble det besluttet at barn og ungdom som er 19 år eller yngre kan drive full idrettsaktivitet fra 1. august. Breddeidretten har imidlertid ikke fått det samme grønne lyset.

Kretslederne mener hensynet til barn og unge må sees i sammenheng med fotballaktiviteten for de som er eldre.

«Alt henger sammen med alt, topp og bredde, barne- og ungdomsfotballen og de som ikke får spille nå, voksenfotballen. Uten det ene taper det andre. Vi taper fysisk aktivitet, frivillighet, engasjement og folkehelse», skriver kretslederne.

Det uttrykkes videre bekymring rundt at hele fotballsesongen 2020 nå kan ryke for mange lag i lavere divisjoner. Det har blant annet sammenheng med at vær-, bane- og lysforhold gjør det utfordrende å strekke sesongen langt utover høsten.

Bekymret over løkkefotball

Kretsene lover også å fortsette den gode jobben som er gjort for å ivareta smittevernet og hevder organisert aktivitet i så henseende er bedre enn situasjonen som nå råder.

«Vi ser med bekymring at stadig flere spiller uorganisert fotball med fullkontakt ute på løkka uten at vi kan kontrollere det», heter det i brevet.

Fotballpresident Terje Svendsen uttrykte også skuffelse da det ble kjent at det tidligst åpnes for oppstart av full aktivitet i breddefotballen i august.

Kulturminister Abid Raja (V) avviste på sin side i en epost til Aftenposten nylig at det er uenighet mellom departementet og idretten om veien videre.

– Det er ingen uenighet. Idrettspresident Berit Kjøll og jeg er enige om å møtes rett over sommeren, sammen med helsemyndighetene slik at vi kan legge en plan for når og hvordan vi kan åpne opp for normal aktivitet i breddeidretten, samtidig som vi bevarer kontrollen over pandemien, skrev statsråden.

Han uttrykte samtidig forståelse for breddeidrettens situasjon.

– Som idrettsminister er jeg selvsagt like ivrig etter å normalisere idrett og aktivitet. Så har helsemyndighetene gjort en nøye vurdering av hvor langt unntaket for idretten skal gå. Jeg forstår selvfølgelig at det er frustrerende for mange, men håper at ivrige fotballglade mennesker også forstår at vi som samfunn bør følge helsemyndighetenes råd knyttet til koronaviruset, skrev Raja.

